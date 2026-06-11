Marrocos perde dois jogadores antes de encarar o Brasil na Copa

247 - Adversário da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026, o Marrocos precisou alterar sua lista de convocados às vésperas do primeiro jogo no Mundial. A equipe cortou o atacante Abde Ezzalzouli, do Real Bétis, e o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marseille, ambos por lesão.

Para as vagas, a comissão técnica marroquina chamou Marwane Saadane, do Al Fateh, da Arábia Saudita, e Amine Sbai, do Angers, da França.

A estreia de Marrocos será contra o Brasil no sábado (13), às 19h, pelo horário de Brasília, em Nova York. As duas seleções integram o Grupo C da Copa do Mundo, que também conta com Escócia e Haiti.

Ezzalzouli era tratado como um dos nomes importantes da seleção marroquina para o torneio. O atacante sofreu uma lesão no joelho direito durante amistoso contra a Noruega. A entorse teve prazo estimado de recuperação de três semanas, o que inviabilizou sua permanência no elenco durante a competição.

A situação de Nayef Aguerd também preocupava a comissão técnica. O zagueiro chegou ao grupo já em processo de recuperação física e não atuava por seu clube desde março. Mesmo assim, foi convocado por ser considerado uma peça relevante para a seleção marroquina.

Aguerd apresentou evolução nos dias em que esteve com a delegação, mas o problema na virilha impediu sua continuidade na lista final. Pelas regras do torneio, alterações podem ser feitas até a véspera da partida, desde que haja laudo médico comprovando a lesão do atleta cortado.

As baixas modificam a preparação de Marrocos para o duelo com o Brasil e obrigam a equipe a ajustar seu planejamento no curto prazo. A seleção marroquina chega ao Mundial com expectativa de competir em um grupo que terá a seleção brasileira como principal atração na primeira rodada.