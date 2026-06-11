Lamine Yamal e Nico Williams devem estar disponíveis para estreia da Espanha, diz técnico

Por Janina Nuno Rios

PUEBLA, MÉXICO, 7 de junho (Reuters) - O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, afirmou no último domingo que Lamine Yamal, Nico Williams e Victor Muñoz caminham para estarem disponíveis na estreia da campeã europeia na Copa do Mundo, contra Cabo Verde, em 15 de junho.

Yamal, de 18 anos, vem lidando com problemas na virilha e uma lesão na coxa sofrida em abril. Williams e Muñoz também estão se recuperando de lesões.

O trio permaneceu na base de treinos da Espanha em Chattanooga, no Estado do Tennessee, para continuar a reabilitação e não viajou com a delegação para o último amistoso de preparação contra o Peru, nesta segunda-feira.

“Se não houver contratempos nos próximos dias, esperamos que eles estejam disponíveis no dia 15”, disse De la Fuente, a repórteres.

“Acho que os três estarão em condições de jogar.”

Questionado se eles poderiam ser titulares contra Cabo Verde, De la Fuente foi mais cauteloso.

“Todos os três estão dentro do prazo previsto para chegarem em boas condições para o dia 15 de junho”, disse.

“O mais importante é que esses prazos estejam sendo cumpridos e que continuem a ser cumpridos, para que eles possam estar conosco e disponíveis para serem escalados em algum momento da partida.”

A Espanha enfrentará o Peru, em Puebla, antes de viajar para Atlanta para sua estreia na Copa do Mundo. De la Fuente disse que não irá subestimar o adversário.

“Para nós, esta é uma partida muito importante”, afirmou o espanhol. “Não a estamos encarando simplesmente como um jogo de preparação.”

A Espanha chega à Copa do Mundo entre as principais favoritas após o título na Eurocopa de 2024, com um modelo da Goldman Sachs atribuindo a ela 26% de chance de levantar o troféu, a maior do torneio.

O atacante Yéremy Pino disse que a Espanha está abraçando o status de favorita.

“Ser considerada favorita é normal”, disse Pino. “Tivemos alguns anos muito bons e carregamos isso com muito orgulho".

"A pressão não deve nos fazer jogar pior. Deve nos fazer melhorar e jogar melhor.”

(Reportagem de Janina Nuno Rios)