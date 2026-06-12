Brasil pode estrear na Copa sem Neymar contra Marrocos

247 - A Seleção Brasileira encerrou nesta sexta-feira (12) sua preparação para a estreia na Copa do Mundo, mas a principal preocupação segue sendo a situação física de Neymar. De acordo com o Metrópoles, o atacante não participou das atividades de campo no último treinamento antes do confronto contra Marrocos e deve desfalcar a equipe na partida de abertura da competição.

O camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e realizou apenas trabalhos físicos na academia. Embora a ausência ainda não tenha sido confirmada oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a tendência é que o jogador não reúna condições para atuar na estreia.

Seleção encerra preparação para a estreia

O treinamento desta sexta-feira marcou o encerramento dos preparativos da equipe comandada por Carlo Ancelotti para o primeiro compromisso no Mundial. As atividades foram realizadas no centro de treinamento de Columbia Park, com exercícios divididos entre academia e campo, rotina adotada pela comissão técnica nos últimos dias.

Os primeiros 15 minutos da atividade foram liberados para a imprensa. Nesse período, Ancelotti concentrou os trabalhos em finalizações e ajustes de posicionamento ofensivo, visando aprimorar a movimentação da equipe para a estreia.

Escalação provável para enfrentar Marrocos

Sem Neymar, a tendência é que o Brasil inicie a partida com a seguinte formação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Matheus Cunha, Raphinha e Vinicius Júnior. A definição oficial da equipe, porém, será divulgada apenas momentos antes da partida.

Marrocos será o primeiro desafio brasileiro

O confronto entre Brasil e Marrocos acontece neste sábado (13), às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Considerado o adversário mais forte do Grupo C, o time africano será o primeiro teste da Seleção Brasileira em sua caminhada em busca do hexacampeonato mundial.