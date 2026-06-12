O dia na Copa: anfitriãs EUA e Canadá estreiam nesta sexta-feira

247 - O segundo dia da Copa do Mundo de 2026 terá, nesta sexta-feira (12), a estreia do Canadá no Grupo B diante da Bósnia e Herzegovina, em Toronto, além do primeiro jogo dos Estados Unidos, contra o Paraguai, em Los Angeles.

No principal jogo do dia para o Grupo B, o Canadá inicia sua campanha como uma das seleções anfitriãs contra a Bósnia e Herzegovina, no Toronto Stadium. A partida marca a abertura canadense no Mundial que será disputado em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Também na sexta-feira (12), pelos critérios de data local do torneio, os Estados Unidos estreiam contra o Paraguai no Los Angeles Stadium, pelo Grupo D. No horário de Brasília, o confronto ocorre às 22h.

A rodada desta sexta-feira (12) consolida o início do Mundial em solo norte-americano, com duas sedes anfitriãs já em campo no começo da fase de grupos. Depois da abertura no México, a Copa passa a mobilizar também Canadá e Estados Unidos, ampliando a agenda esportiva nos três países-sede.

Jogos do dia na Copa do Mundo de 2026:

Canadá x Bósnia e Herzegovina — Grupo B — Toronto Stadium, Toronto — sexta-feira (12), 16h, horário de Brasília.

Estados Unidos x Paraguai — Grupo D — Los Angeles Stadium, Los Angeles — sexta-feira (12), pela data local; sexta-feira (12), 22h, horário de Brasília.