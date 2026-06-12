Canadá empata na estreia como anfitrião e faz história ao somar primeiro ponto em Copas

247 - O Canadá estreou como seleção anfitriã da Copa do Mundo com um resultado histórico na sexta-feira (12), em Toronto. Depois de sair atrás no placar contra a Bósnia e Herzegovina, a equipe reagiu no segundo tempo, empatou por 1 a 1 e conquistou seu primeiro ponto em toda a história da competição.

A partida marcou um avanço simbólico para o futebol canadense. Nas duas participações anteriores em Mundiais, o país havia perdido todos os jogos: em 1986, foi derrotado por França, Hungria e União Soviética; em 2022, caiu diante de Marrocos, Croácia e Bélgica.

A Bósnia abriu o placar com Lukic, aproveitando melhor uma das oportunidades criadas durante o confronto. O Canadá, que desperdiçou chances ao longo da partida, manteve a pressão em busca do empate e conseguiu evitar a derrota com Cyle Larin.

Segundo maior artilheiro da história da seleção canadense, Larin marcou um golaço no segundo tempo e garantiu o resultado inédito para os anfitriões. Na comemoração, o atacante repetiu um gesto semelhante ao de Memphis Depay, jogador do Corinthians.

O Canadá não contou em campo com Alphonso Davies, do Bayern de Munique. Principal nome da seleção, ele ficou no banco de reservas, mas não entrou por ainda estar em recuperação de lesão.