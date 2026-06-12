Vini Jr. mira título e vê Brasil pronto para fazer história na Copa do Mundo
Atacante afirma que vive auge técnico e físico antes do jogo contra o Marrocos. Veja também o calendário da seleção brasileira e os grupos do torneio
247 - O atacante Vinicius Júnior, 25 anos, afirmou que a seleção brasileira chega à Copa do Mundo com ambição de título e em condição de competir com as principais equipes do torneio. O jogador, que também atua no Real Madrid, falou pela primeira vez com a imprensa nos Estados Unidos nesta véspera da estreia do Brasil, marcada para às 19h deste sábado (12) contra o Marrocos, no Metlife Stadium, em Nova Jersey (EUA). Os relatos do esportista foram publicados no Portal Uol.
"A gente chega para ser campeão. Estamos no nível das grandes seleções, das grandes equipes. Temos grandes jogadores e evoluímos nos últimos meses. Na Copa, tudo zera. Não importa quem ganhou a Euro, a Copa América. A Copa do Mundo para a gente começa amanhã, estamos aqui para fazer história", disse.
Principal estrela da seleção brasileira, Vinicius Júnior demonstrou confiança no trabalho comandado por Carlo Ancelotti. O atacante destacou a evolução do grupo nos últimos meses e reforçou que o Mundial representa um novo ponto de partida para todas as seleções.
O jogador também falou sobre seu momento individual. Para ele, a chegada à Copa ocorre em uma fase de plenitude técnica e física, fator que aumenta sua expectativa de protagonismo com a camisa do Brasil.
"É o momento mais especial e importante na minha carreira. Estou no meu auge técnico e físico, do jeito que sonhei. Jogar com o Ancelotti me dá muita tranquilidade, ele me dá liberdade e confiança para fazer aquilo que eu faço pelo Real Madrid aqui na seleção brasileira. São oito jogos e eu quero mudar essa história pelo meu país", afirmou.
A relação com Ancelotti aparece como um dos pontos centrais da confiança de Vini Jr. O atacante afirmou que o treinador lhe dá liberdade para repetir na seleção brasileira o desempenho que apresenta pelo Real Madrid.
A estreia contra o Marrocos marca o início da caminhada do Brasil na Copa do Mundo. A partida será disputada às 19h de Brasília, no Metlife Stadium, em Nova Jersey.
Calendário do Brasil na fase de grupos
Brasil x Marrocos
13 de junho, às 19h, horário de Brasília.
MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Brasil x Haiti
19 de junho, às 21h30, horário de Brasília.
Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.
Brasil x Escócia
24 de junho, às 19h, horário de Brasília.
Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.
Lista de convocados
Goleiros
Alisson, do Liverpool; Weverton, do Grêmio; e Ederson, do Fenerbahçe.
Defensores
Alex Sandro, do Flamengo; Bremer, da Juventus; Danilo, do Flameng; Douglas Santos, do Zenit; Gabriel Magalhães, do Arsenal; Ibañez, do Al-Ahli; Léo Pereira, do Flamengo, e Marquinhos, do PSG.
Meio-campistas
Bruno Guimarães, do Newcastle; Casemiro, do Manchester United; Danilo, do Botafogo; Fabinho, do Al-Ittihad; Lucas Paquetá, do Flamengo, e Éderson, do Atalanta.
Atacantes
Endrick, do Lyon; Gabriel Martinelli, do Arsenal; Igor Thiago, do Brentford; Luiz Henrique, do Zenit; Matheus Cunha, do Manchester United; Neymar, do Santos; Rayan, do Bournemouth; Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Raphinha, do Barcelona.
Veja os grupos da Copa
GRUPO A: México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca, classificada na repescagem.
GRUPO B: Canadá, Suíça, Catar e Bósnia, classificada na repescagem.
GRUPO C: Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti.
GRUPO D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia, classificada na repescagem.
GRUPO E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao.
GRUPO F: Holanda, Tunísia, Japão e Suécia, classificada na repescagem.
GRUPO G: Bélgica, Nova Zelândia, Egito e Irã.
GRUPO H: Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.
GRUPO I: França, Noruega, Senegal e Repescagem Intercontinental 2, Bolívia ou Iraque.
GRUPO J: Argentina, Jordânia, Argélia e Áustria.
GRUPO K: Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão.
GRUPO L: Inglaterra, Panamá, Croácia e Gana.