Regra anti-cera em laterais estreia na Copa do Mundo

247 - A nova regra de reversão de lateral foi aplicada pela primeira vez em uma partida da Copa do Mundo nesta sexta-feira (12), durante o empate por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia, pela rodada de abertura do Grupo B. A decisão ocorreu aos 11 minutos do segundo tempo, quando o árbitro argentino Facundo Tello entendeu que houve demora excessiva na cobrança de um arremesso lateral bósnio.

No lance, a Bósnia vencia por 1 a 0 quando o capitão Sead Kolasinac se dirigiu lentamente até a bola para cobrar um lateral pelo lado esquerdo do ataque. Segundo o relato, o jogador levou oito segundos entre pegar a bola e executar a cobrança, o que levou Tello a iniciar a contagem visual e, em seguida, inverter a posse para a seleção canadense.

A medida faz parte do esforço para reduzir a chamada “cera” em reposições de bola e acelerar o ritmo das partidas. Pela regra aplicada no jogo, a demora considerada excessiva na cobrança do lateral pode resultar na reversão da posse para o adversário.

A marcação chamou atenção por se tratar da primeira utilização da regra em uma partida do Mundial. O episódio ocorreu em um momento favorável à Bósnia no placar, antes de o Canadá buscar o empate e fechar o confronto em 1 a 1.

Com a decisão, Facundo Tello inaugurou a aplicação prática da regra anti-cera em laterais na Copa do Mundo. O lance também serviu como alerta para as seleções sobre a necessidade de rapidez nas cobranças, especialmente em situações nas quais a equipe que está à frente no marcador tenta administrar o tempo de jogo.