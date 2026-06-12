TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Economia

      Bancos terão horário especial nos jogos do Brasil na Copa

      Febraban informa que fechamento antecipado valerá para agências em dias de jogos da seleção brasileira

      Fila do INSS (Foto: Antônio Cruz/ABr)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil

      Agências bancárias terão horário especial de atendimento ao público nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. O horário de abertura será o habitual de cada agência. Já o fechamento dos locais será duas horas antes do horário de início do jogo.

      Caso a partida se inicie às 14h, o encerramento do atendimento ao público será às 12h. No dia de jogo do Brasil às 16h, o fechamento será às 14h. E caso a seleção entre em campo às 17h, as agências fecharão às 15h.

      Já os horários de expediente dos postos de atendimento e das agências que funcionam em locais especiais, como shoppings e aeroportos, serão informados diretamente pelo estabelecimento, caso a caso.

      Os canais digitais e remotos dos bancos, como internet e aplicativos, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição.

      O Pix, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

      Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) explicou que a medida também busca conciliar o atendimento à população com a segurança operacional das agências e dos serviços de transporte de valores.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias