Ancelotti aposta na bola parada e promete Brasil competitivo na estreia contra Marrocos
Técnico destaca força em escanteios e faltas, elogia qualidade da seleção brasileira e diz que equipe pode enfrentar qualquer adversário na Copa do Mundo
247 – O técnico Carlo Ancelotti evitou revelar a escalação da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo, neste sábado (13), às 19h, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Mas deixou claro que a bola parada será uma das armas do Brasil para tentar superar a forte equipe africana.
Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (12), no palco da partida, o treinador italiano afirmou, segundo a Agência Brasil, que o fundamento ganhou importância decisiva no futebol moderno e pode ser explorado pela seleção brasileira no Grupo C, que também conta com Haiti e Escócia.
"Há uma estatística de que 30% dos gols saem de bola parada. Este é um aspecto importante no futebol moderno. Temos bons cobradores de escanteios e bons cabeceadores. Podemos aproveitar", disse Ancelotti.
Bola parada ganha peso no plano do Brasil
A avaliação do técnico encontra respaldo no futebol europeu recente. A última temporada mostrou como escanteios e faltas laterais podem ser decisivos para equipes de alto nível. O Arsenal, campeão inglês, marcou 69 gols em sua campanha, sendo 28 deles originados em jogadas de bola parada, cerca de 40% do total. Apenas em escanteios, foram 18 gols.
Um dos símbolos dessa eficiência é o zagueiro Gabriel Magalhães, titular tanto do Arsenal quanto da seleção brasileira. Na temporada inglesa, ele marcou três gols e deu quatro assistências, sempre em lances de escanteio ou faltas alçadas na área. Ao todo, participou diretamente de sete gols do clube londrino.
Mesmo atuando no setor defensivo, Gabriel alcançou média de 0,8 finalização por jogo, quase uma conclusão por partida. O dado reforça a possibilidade de o Brasil utilizar seus defensores como peças ofensivas em bolas aéreas, especialmente diante de adversários organizados defensivamente.
Ancelotti cobra jogo completo contra Marrocos
Apesar de não confirmar os 11 titulares, Ancelotti garantiu que o Brasil entrará em campo com uma postura competitiva. O treinador ressaltou que Marrocos exige atenção máxima em todos os setores. A seleção africana foi semifinalista da última Copa do Mundo, no Catar, e chega ao confronto com reputação consolidada de equipe organizada e perigosa.
"Marrocos é uma equipe muito bem organizada, de qualidade. Não podemos deixar nada passar defensivamente, ofensivamente ou em transição. Precisamos da bola parada forte, porque temos qualidade aí. Não há equipe pequena no futebol moderno", afirmou o técnico.
A declaração mostra que Ancelotti pretende combinar cautela defensiva, intensidade nas transições e aproveitamento das bolas paradas para buscar a vitória na estreia. O treinador não prometeu o título mundial, mas demonstrou confiança no potencial competitivo da seleção brasileira.
"Estamos convencidos que podemos competir contra todos. Nosso sentimento atual é positivo. Estamos confiantes para a Copa do Mundo", disse.
Neymar segue em recuperação e pode voltar na próxima semana
Outro tema abordado na entrevista foi a situação de Neymar. O camisa 10 é o único dos 26 convocados por Ancelotti que ainda não treinou com o grupo, nem no Brasil nem nos Estados Unidos. O atacante segue em tratamento de uma lesão grau dois na panturrilha direita.
Ancelotti afirmou que Neymar trabalha para acelerar a recuperação e manifestou expectativa de contar com o jogador em breve.
"Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que possa voltar ao grupo na semana que vem. Ele tem uma qualidade técnica indiscutível, experiência e o exemplo que apresenta ao grupo", resumiu o treinador.
A comissão técnica espera contar com Neymar no segundo compromisso da seleção brasileira no Grupo C, contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.
Brasil inicia caminhada sob comando de Ancelotti
A estreia diante de Marrocos marca o início da caminhada do Brasil na Copa do Mundo sob comando de Carlo Ancelotti. O treinador chega ao torneio com a missão de transformar a qualidade individual da seleção em uma equipe equilibrada, capaz de competir em alto nível contra diferentes estilos de jogo.
Ao destacar a bola parada, a solidez defensiva e a necessidade de um “jogo completo”, Ancelotti sinaliza que pretende construir uma seleção pragmática, competitiva e atenta aos detalhes. Contra Marrocos, o Brasil terá o primeiro teste para mostrar se está pronto para enfrentar os desafios de uma Copa em que, como lembrou o técnico, não há mais adversários pequenos.