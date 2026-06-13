Catar e Suíça estreiam na Copa do Mundo neste sábado pelo Grupo B

247 - Catar e Suíça entram em campo neste sábado (13) pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), em Santa Clara, na Califórnia. As informações são da CNN Brasil.

O confronto marca a estreia das duas seleções na competição e ocorre após o empate por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia, também pelo Grupo B, na sexta-feira (12). A seleção suíça chega ao Mundial apostando na experiência de um elenco que conta com 17 jogadores que participaram da Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar.

Entre os principais nomes está o capitão Granit Xhaka, recordista de partidas pela seleção suíça, com 144 jogos. Ao lado do lateral Ricardo Rodriguez, que soma 136 atuações, ele disputará sua quarta Copa do Mundo consecutiva. Outros cinco atletas do elenco participam do terceiro Mundial seguido.

Já o Catar disputa sua segunda Copa do Mundo. Desta vez, a equipe garantiu presença após passar pela repescagem. O principal destaque do time segue sendo o atacante Akram Afif.

Escalações

Catar: Mahmoud Abunada; Pedro Miguel; Issa Laye; Jassem Gaber; Ayoub Aloui; Homam Ahmed; Boualem Khoukhi; Assim Madibo; Edmilson Junior; Akram Afif; Yusuf Abdurisag.

Suíça: Gregor Kobel; Nico Elvedi; Manuel Akanji; Ricardo Rodriguez; Denis Zakaria; Remo Freuler; Granit Xhaka; Michel Aebischer; Breel Embolo; Dan Ndoye; Ruber Vargas.