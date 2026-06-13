EUA mostram força e goleiam o Paraguai na melhor partida da Copa até agora

247 – Os Estados Unidos começaram a Copa do Mundo em grande estilo ao golear o Paraguai por 4 a 1 nesta sexta-feira, 12 de junho, em Inglewood, na Califórnia, pela primeira rodada do Grupo D. Em uma das atuações mais fortes deste início de torneio, a seleção norte-americana impôs ritmo intenso, explorou os espaços da defesa paraguaia e transformou sua estreia em um recado direto aos concorrentes.

A informação é da Reuters, em reportagem assinada por Ed White. O grande nome da partida foi o atacante Folarin Balogun, que marcou duas vezes diante de uma torcida em delírio e comandou a vitória dos coanfitriões da Copa, confirmando a expectativa em torno de uma seleção que joga em casa e busca protagonismo no torneio.

Pressão desde o início

A superioridade dos Estados Unidos apareceu logo nos primeiros minutos. Aos sete, uma rápida jogada combinada entre Weston McKennie e Christian Pulisic rompeu a defesa paraguaia e terminou com um desvio infeliz do meia Damián Bobadilla, jogador do São Paulo, contra o próprio gol.

O lance abriu caminho para uma atuação de amplo domínio norte-americano. A equipe dos EUA acelerava pelos lados, encontrava espaços entre os defensores paraguaios e dava a impressão de que poderia furar a marcação adversária a qualquer momento.

O Paraguai, acuado, teve dificuldades para sair jogando e controlar a posse de bola. A pressão dos donos da casa tornou o confronto aberto, intenso e, até agora, a melhor partida da Copa, pelo volume ofensivo, pelos gols e pelo ritmo imposto desde o apito inicial.

Balogun decide e coloca os EUA no controle

Aos 31 minutos do primeiro tempo, Folarin Balogun ampliou a vantagem norte-americana. O atacante, de 24 anos, aproveitou o bom momento ofensivo da equipe e confirmou a superioridade dos Estados Unidos no placar.

Ainda antes do intervalo, Balogun voltou a marcar. O segundo gol do atacante saiu em uma bela finalização no canto superior esquerdo do goleiro paraguaio Orlando Gill, consolidando uma vantagem confortável e inflamando ainda mais a torcida em Inglewood.

Com dois gols em sua estreia, Balogun assumiu o papel de protagonista da partida. Sua movimentação, presença na área e precisão nas finalizações foram determinantes para transformar o domínio dos EUA em goleada.

Paraguai reage, mas não evita goleada

Na segunda etapa, o Paraguai tentou reorganizar a equipe e buscar uma reação. O gol de desconto saiu aos 28 minutos, quando o brasileiro naturalizado paraguaio Maurício recebeu passe de Julio Enciso e marcou para diminuir a vantagem.

O gol, porém, não mudou o controle geral da partida. Os Estados Unidos mantiveram a intensidade, administraram a vantagem e impediram que o Paraguai transformasse o desconto em pressão real nos minutos finais.

Nos acréscimos, Giovanni Reyna fechou a goleada com uma finalização de categoria, usando a parte externa do pé. O quarto gol coroou uma estreia dominante dos coanfitriões e reforçou a impressão de que a seleção norte-americana pode ser uma das forças do Grupo D.

Próximos jogos

Com a vitória por 4 a 1, os Estados Unidos assumem posição de destaque no Grupo D e chegam embalados para a segunda rodada. A equipe volta a campo em 19 de junho, contra a Austrália, em Seattle.

O Paraguai, por sua vez, terá de buscar recuperação imediata. A seleção viaja para San Francisco, onde enfrentará a Turquia, também pela segunda rodada da fase de grupos.

A estreia deixou sinais claros para os dois lados: os EUA mostraram força, repertório ofensivo e confiança; o Paraguai saiu pressionado por uma resposta rápida após uma atuação defensiva frágil diante da intensidade norte-americana.