Brasil inicia caminhada rumo ao hexa contra o Marrocos

247 - A Seleção Brasileira estreia neste sábado (13) na Copa do Mundo contra o Marrocos, às 19h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York, nos Estados Unidos. A partida abre a campanha do Brasil no Grupo C e marca o primeiro passo da equipe na tentativa de conquistar o hexacampeonato mundial.

Embora não chegue ao torneio com o mesmo favoritismo de outras edições, o Brasil inicia a competição carregando o peso histórico da camisa pentacampeã. A estreia diante dos marroquinos reúne expectativa dentro e fora de campo, tanto pela tradição brasileira em Copas quanto pelo ambiente de forte mobilização das torcidas nos Estados Unidos.

O MetLife Stadium deve receber grande público para o confronto. O estádio, um dos principais complexos esportivos do país, fica em uma região com forte circulação de torcedores internacionais e tende a ter presença expressiva de brasileiros e marroquinos nas arquibancadas.

Para a Seleção Brasileira, o duelo representa mais do que a abertura da fase de grupos. Trata-se do primeiro teste em uma campanha cercada por cobrança, em que tradição e desempenho precisarão caminhar juntos desde a rodada inicial. O Marrocos, por sua vez, chega ao confronto com a missão de desafiar uma das seleções mais vitoriosas da história do futebol.

Além da pressão típica de uma estreia em Copa do Mundo, o clima pode influenciar o ritmo da partida. A previsão para a região de Nova Jersey indica temperaturas elevadas no horário do jogo, com marcas que podem chegar à faixa dos 30 graus.

O calor tende a exigir atenção das comissões técnicas, especialmente no controle físico dos atletas. Hidratação, intensidade na marcação e administração do desgaste ao longo dos 90 minutos podem se tornar fatores importantes para o desempenho das duas equipes.

Onde assistir Brasil x Marrocos

A partida entre Brasil e Marrocos terá transmissão na TV aberta pela Globo e pelo SBT. Na TV fechada, SporTV e N Sports aparecem entre as opções para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira. No streaming, o jogo poderá ser visto por plataformas como Globoplay e CazéTV, que terá transmissão gratuita pela internet.