Da internet discada ao 4K: veja como a tecnologia mudou desde o penta

247 - A estreia da seleção brasileira contra o Marrocos neste sábado (13) ocorre em um ambiente tecnológico muito distante daquele que cercou o último título mundial do país, em 2002. A campanha do Brasil na Copa do Mundo de 2026 poderá ser acompanhada com redes sociais, alertas em tempo real e imagens de altíssima definição, enquanto a conquista do penta aconteceu em uma época marcada por internet discada, celulares simples, Windows XP e serviços de mensagens como o ICQ. As informações foram publicadas no Portal G1.

Há 24 anos, acompanhar uma Copa do Mundo pela televisão e comentar os jogos pela internet exigia paciência. As transmissões tinham menor qualidade de imagem, e a navegação online dependia de conexões muito mais lentas do que as atuais.

Na época do penta, a velocidade da internet no Brasil costumava ficar em torno de 56 kbps. Hoje, a banda larga alcança média de 221 Mbps no país, de acordo com dados divulgados no início de maio pela consultoria Ookla.

A conexão discada usava a linha telefônica e cobrava a navegação por pulsos elétricos. Como as tarifas mudavam conforme o horário, muitos usuários preferiam acessar a rede à noite ou nos fins de semana, períodos em que a internet também enfrentava menos disputa.

ICQ, MSN e o início da vida online

O ICQ representou uma das principais formas de comunicação digital no início dos anos 2000. O serviço chegou a reunir 100 milhões de usuários em 2001. Cada pessoa recebia um número de identificação e usava esse código para adicionar contatos.

Com o avanço dos anos, o ICQ perdeu espaço para o MSN Messenger. O comunicador da Microsoft oferecia mais recursos e chegava com mais facilidade aos usuários, já que aparecia instalado em computadores novos da empresa.

A rotina digital daquele período ainda estava longe da experiência atual. Redes sociais, transmissões em tempo real, notificações instantâneas e vídeos em alta definição não faziam parte do cotidiano de grande parte do público brasileiro.

O Windows XP e os computadores da época

A Copa de 2002 foi a primeira disputada após o lançamento do Windows XP, apresentado pela Microsoft um ano antes. O sistema ficou conhecido pelo papel de parede padrão com um campo verde sob um céu azul.

Naquele período, computadores com 512 MB de memória RAM e 30 GB de armazenamento já figuravam como máquinas avançadas. Hoje, essas configurações ficam abaixo do que muitos smartphones básicos oferecem.

O Windows XP dominou o mercado de computadores por muitos anos. Ele permaneceu como o sistema mais usado do mundo até 2012, quando o Windows 7, lançado três anos antes, o superou em número de usuários, segundo dados da empresa de análise de mercado Net Applications.

Atualmente, o Windows 11 lidera entre os sistemas da Microsoft. Em escala global, a plataforma mais usada é o Android, presente na maioria dos smartphones e também em tablets, computadores, relógios inteligentes e smart TVs.

Música antes do streaming

Ouvir música também exigia caminhos bem diferentes dos atuais. A iTunes Store, loja da Apple para baixar faixas, ainda não existia. Muitos usuários copiavam músicas de CDs ou recorriam a serviços como Kazaa.

Para escutar música fora de casa, uma das opções era o discman. O iPod já havia sido lançado antes da Copa de 2002, mas tinha preço muito alto e ainda estava longe de se tornar um produto popular.

O domínio do celular “tijolão”

Se hoje aparelhos como iPhone 17 e Galaxy S26 estão entre os celulares mais conhecidos, em 2002 o Nokia 3310 dominava o imaginário popular. O modelo ganhou o apelido de "tijolão" por resistir a muitas quedas e seguir funcionando.

O aparelho tinha tela monocromática de 1,5 polegada, teclado numérico usado também para escrever mensagens e suporte a quatro jogos. Entre eles estava o clássico "snake", o famoso jogo da cobrinha.

A comparação com os celulares atuais mostra a dimensão da mudança tecnológica. O Nokia 3310 tinha armazenamento de 1 kb. Modelos recentes com 256 GB oferecem capacidade centenas de milhões de vezes maior.

O sucesso comercial do Nokia 3310 marcou a história da telefonia móvel. O aparelho vendeu 126 milhões de unidades e se tornou um dos celulares mais populares de todos os tempos. Em 2017, a HMD Global, que assumiu o controle da marca, relançou o modelo.

Outro ícone da telefonia, o Motorola V3, só chegaria ao mercado dois anos depois do penta. Até então, o celular "flip" mais conhecido da marca era o StarTAC, que teve várias gerações desde seu lançamento em 1996.