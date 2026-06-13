Ancelotti surpreende e escala Igor Thiago, Ibañez e Douglas Santos na estreia do Brasil

247 - A Seleção brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), contra o Marrocos, com mudanças relevantes na escalação definida pelo técnico Carlo Ancelotti poucas horas antes da partida. O treinador optou pelo centro-avante Igor Thiago no comando de ataque e também promoveu as entradas de Ibañez e Douglas Santos nas laterais, entre os titulares.

A partida será disputada às 19h, no horário de Brasília, no estádio de Nova Jersey/Nova York. A definição do time foi comunicada aos jogadores na manhã deste sábado (13), durante a preleção, e surpreendeu parte do elenco, já que os treinos da semana indicavam outra formação para o primeiro jogo do Brasil no Mundial.

Ao longo da preparação nos Estados Unidos, Ancelotti havia sinalizado a possibilidade de iniciar a estreia com Matheus Cunha no ataque. O treinador também testou a dupla de laterais do Flamengo, formada por Danilo e Alex Sandro, mas decidiu por uma configuração diferente para enfrentar os marroquinos.

Com as alterações, o Brasil irá a campo com Alisson; Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Vini Jr. e Igor Thiago.

A escalação é inédita e se aproxima da formação utilizada no amistoso contra o Egito, disputado no último sábado. A diferença está na entrada de Gabriel Magalhães no lugar de Wesley, cortado por lesão. Com isso, Ibañez será deslocado para a lateral direita.

A principal novidade está no ataque. Igor Thiago, do Brentford, foi testado em alguns momentos entre os titulares nos últimos dias e recebeu a confirmação da vaga apenas na manhã da estreia. Aos 24 anos e com 1,90m, o centroavante chega ao Mundial após se destacar na última edição do Campeonato Inglês.

Na temporada, Igor Thiago terminou como vice-artilheiro da competição inglesa, com 22 gols, atrás apenas de Haaland. Pela Seleção, ele ainda soma uma trajetória curta, com quatro jogos e dois gols marcados.