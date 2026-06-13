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      Autor do primeiro gol da Suíça na Copa, Embolo quase ficou de fora do Mundial por visto

      Atacante de 29 anos enfrentou pendência migratória nos EUA

      Breel Embolo (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
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      247 - O atacante Breel Embolo, autor do primeiro gol da Suíça na partida contra o Catar neste sábado (13), quase ficou fora da Copa do Mundo devido a problemas relacionados ao seu visto de entrada nos Estados Unidos. Segundo a CNN Brasil, o jogador de 29 anos não conseguiu embarcar com a delegação suíça na data inicialmente prevista por causa de uma pendência envolvendo sua autorização de entrada no país-sede do torneio.

      A situação gerou preocupação na comissão técnica da seleção suíça, já que Embolo é uma das principais referências ofensivas da equipe. O atacante soma 24 gols pela seleção nacional em partidas internacionais. Na temporada mais recente, o jogador defendeu o Stade Rennais FC, da França, e marcou 10 gols.

      Pendência migratória

      De acordo com informações da imprensa britânica, o impasse migratório estava relacionado a uma condenação decorrente de um episódio ocorrido em Basileia, na Suíça, em 2018. Em 2023, Embolo foi condenado por ameaças e decidiu não recorrer da decisão judicial.

      A condenação levou as autoridades estadunidenses a analisarem o caso antes de autorizarem sua entrada no país. Apesar do contratempo, o atacante conseguiu regularizar sua situação e participou da estreia da Suíça na Copa do Mundo, marcando o primeiro gol da equipe diante do Catar.

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