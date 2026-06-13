Veja a trajetória de Igor Thiago, escolhido por Ancelotti para estreia contra o Marrocos

247 - O atacante Igor Thiago será uma das novidades da seleção brasileira na estreia contra o Marrocos pela Copa do Mundo, neste sábado (13), às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Aos 24 anos, o jogador do Brentford chega à Copa após registrar a segunda melhor temporada de sua carreira. As informações são do jornal O Globo.

Na Premier League, marcou 22 gols e deu uma assistência, desempenho que o colocou como vice-artilheiro da competição e garantiu espaço definitivo na convocação para o torneio. Igor Thiago se destaca por atuar como centroavante de referência, com presença física e foco na finalização.

O perfil difere de outras opções testadas pela comissão técnica ao longo do ciclo e oferece ao Brasil uma alternativa para diferentes cenários de jogo durante a competição. Além da capacidade de concluir jogadas, o atacante pode ajudar a prender os defensores adversários, abrir espaços para os jogadores de lado e os meio-campistas, e também explorar lançamentos em profundidade quando necessário.

A estreia com a camisa da seleção principal ocorreu em amistoso diante da França. Já seu primeiro gol pelo Brasil foi marcado em cobrança de pênalti contra a Croácia, durante a última Data Fifa. Essas foram suas únicas oportunidades pela equipe antes da convocação para a Copa do Mundo.

Trajetória até a Premier League

A transferência para o futebol inglês ocorreu após uma passagem de destaque pelo Club Brugge, da Bélgica. Na temporada 2023/24, Igor Thiago somou 29 gols e seis assistências, desempenho que levou o Brentford a investir 30 milhões de libras para contratá-lo. Em sua segunda temporada no clube inglês, o atacante correspondeu às expectativas e ajudou a equipe a disputar posições na parte superior da tabela da Premier League.

Natural do Gama, no Distrito Federal, e criado em Cidade Ocidental, em Goiás, Igor Thiago teve uma trajetória marcada por desafios antes de alcançar o futebol europeu. Ainda jovem, trabalhou como pedreiro e panfleteiro. A profissionalização aconteceu no Cruzeiro, em 2020. Dois anos depois, foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária, onde registrou 20 gols e sete assistências.

O desempenho abriu caminho para as transferências posteriores ao futebol belga e, depois, à Inglaterra. Agora, o atacante terá sua principal oportunidade na carreira ao iniciar como titular do Brasil em uma Copa do Mundo, competição que representa o maior desafio de sua trajetória no futebol.