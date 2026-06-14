Minuta de acordo com EUA inclui isenção de sanções ao petróleo, limites nucleares e liberação de ativos, diz Irã

Reuters - Um alto funcionário iraniano disse à Reuters que a versão final do memorando de entendimento com os EUA abrange uma série de questões, desde o programa nuclear de Teerã até a reabertura do Estreito de Ormuz e isenções americanas das sanções ao petróleo, com um acordo final a ser discutido nos 60 dias seguintes ao acordo entre as duas partes.

O funcionário iraniano disse que a minuta do memorando incluía o seguinte:

ESTREITO DE ORMUZ:

O Irã reabrirá imediatamente o Estreito de Ormuz para todos os navios comerciais, enquanto os EUA suspenderão o bloqueio naval aos portos iranianos. A suspensão do bloqueio americano começará imediatamente após a assinatura do memorando e será concluída em 30 dias.

FINANCEIRO:

Os EUA concordam em não impor novas sanções ao Irã até que um acordo final seja alcançado.

* Após um acordo final, todas as sanções dos EUA e da ONU contra o Irã seriam suspensas de acordo com um cronograma acordado.

* Os EUA suspenderão as sanções petrolíferas contra o Irã por um período determinado, permitindo que Teerã venda petróleo e receba receitas.

* Os EUA concordam em liberar US$ 25 bilhões em ativos congelados do Irã, inclusive por meio de transferências diretas de dinheiro, cooperação entre países da região e linhas de crédito financeiro.

* Washington, em coordenação com seus aliados regionais, prepararia um plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã, a ser negociado e acordado com Teerã dentro de 60 dias.

NUCLEAR:

* Teerã concorda que não produzirá nem adquirirá armas nucleares.

* Na ausência de um acordo final, o Irã manteria o status atual de seu programa nuclear, abstendo-se de novos enriquecimentos de urânio e da expansão de suas instalações nucleares.

* Os Estados Unidos concordam em permitir que o Irã dilua seu estoque de urânio altamente enriquecido em território iraniano, sob um futuro acordo abrangente.

* O programa nuclear do Irã, as atividades de enriquecimento de urânio e os mecanismos para lidar com seu estoque de urânio altamente enriquecido seriam negociados dentro de 60 dias a partir do memorando e abordados em um acordo final.