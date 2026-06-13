TV 247 logo
    Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247
      Buscar
      HOME > Mundo

      Acordo com os EUA não será assinado neste fim de semana, diz Irã

      Governo iraniano afirma que negociações avançam, mas não confirma data para assinatura do memorando

      Esmaeil Baghaei (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 - O governo do Irã descartou a possibilidade de assinar, neste fim de semana, o memorando que vem sendo negociado com os Estados Unidos. A informação, segundo a Sputnik Brasil, foi divulgada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei.

      Embora tenha afastado a expectativa de formalização do acordo prevista para o domingo (14), Teerã informou que as negociações continuam avançando e que a assinatura do documento poderá ocorrer nos próximos dias. Até o momento, porém, não há uma data oficial definida.

      Negociações continuam em andamento

      Segundo Baghaei, o memorando em elaboração está centrado na busca pelo encerramento das hostilidades entre as partes. O porta-voz ressaltou que as discussões em curso não abrangem, neste momento, a questão nuclear iraniana, um dos temas historicamente mais sensíveis nas relações entre Washington e Teerã.

      "O acordo em elaboração está focado no fim das hostilidades", afirmou o representante da diplomacia iraniana. De acordo com o porta-voz, o tema nuclear ficará fora desta etapa das negociações, que seguem concentradas na construção de um entendimento inicial entre os dois países.

      Teerã evita estabelecer cronograma

      Baghaei também destacou que ainda é necessário aguardar o momento adequado para a assinatura do memorando. Apesar de reconhecer avanços nas tratativas, o governo iraniano prefere manter cautela e não antecipar um cronograma para a conclusão do processo. A posição reflete a estratégia de Teerã de evitar previsões sobre o desfecho das negociações, mesmo diante dos sinais de progresso registrados nos últimos dias.

      Artigos Relacionados

      Tags

      Acompanhe as
      últimas notícias