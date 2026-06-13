Acordo com os EUA não será assinado neste fim de semana, diz Irã

247 - O governo do Irã descartou a possibilidade de assinar, neste fim de semana, o memorando que vem sendo negociado com os Estados Unidos. A informação, segundo a Sputnik Brasil, foi divulgada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei.

Embora tenha afastado a expectativa de formalização do acordo prevista para o domingo (14), Teerã informou que as negociações continuam avançando e que a assinatura do documento poderá ocorrer nos próximos dias. Até o momento, porém, não há uma data oficial definida.

Negociações continuam em andamento

Segundo Baghaei, o memorando em elaboração está centrado na busca pelo encerramento das hostilidades entre as partes. O porta-voz ressaltou que as discussões em curso não abrangem, neste momento, a questão nuclear iraniana, um dos temas historicamente mais sensíveis nas relações entre Washington e Teerã.

"O acordo em elaboração está focado no fim das hostilidades", afirmou o representante da diplomacia iraniana. De acordo com o porta-voz, o tema nuclear ficará fora desta etapa das negociações, que seguem concentradas na construção de um entendimento inicial entre os dois países.

Teerã evita estabelecer cronograma

Baghaei também destacou que ainda é necessário aguardar o momento adequado para a assinatura do memorando. Apesar de reconhecer avanços nas tratativas, o governo iraniano prefere manter cautela e não antecipar um cronograma para a conclusão do processo. A posição reflete a estratégia de Teerã de evitar previsões sobre o desfecho das negociações, mesmo diante dos sinais de progresso registrados nos últimos dias.