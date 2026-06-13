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      Em meio às negociações por acordo de paz, EUA dizem ter abatido drones iranianos em Ormuz

      Segundo os Estados Unidos, os drones representavam uma ameaça ao tráfego comercial na região

      Navios e embarcações no Estreito de Ormuz, em Musandam, Omã, em 22 de abril de 2026 (Foto: REUTERS/Stringer)
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      Reuters - Forças americanas abateram vários drones iranianos de ataque unidirecional que se dirigiam para o Estreito de Ormuz, disse à Reuters nesta sexta-feira uma fonte familiarizada com o assunto, no mais recente episódio de tensão militar, mesmo com Washington e Teerã citando progresso nas negociações de paz.

      A fonte, que falou sob condição de anonimato, disse que os drones representavam uma ameaça ao tráfego comercial.

      O presidente Donald Trump havia alertado o Irã na sexta-feira contra o lançamento de mais drones contra navios que tentassem transitar pelo Estreito, dizendo que Teerã "faria melhor em se organizar, e RÁPIDO!"

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