Em meio às negociações por acordo de paz, EUA dizem ter abatido drones iranianos em Ormuz

Reuters - Forças americanas abateram vários drones iranianos de ataque unidirecional que se dirigiam para o Estreito de Ormuz, disse à Reuters nesta sexta-feira uma fonte familiarizada com o assunto, no mais recente episódio de tensão militar, mesmo com Washington e Teerã citando progresso nas negociações de paz.

A fonte, que falou sob condição de anonimato, disse que os drones representavam uma ameaça ao tráfego comercial.

O presidente Donald Trump havia alertado o Irã na sexta-feira contra o lançamento de mais drones contra navios que tentassem transitar pelo Estreito, dizendo que Teerã "faria melhor em se organizar, e RÁPIDO!"