Chanceler do Irã afirma que EUA buscaram negociações após fracassarem na guerra

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta sexta-feira (12) que os Estados Unidos decidiram retomar as negociações após não alcançarem seus objetivos nem nas tratativas diplomáticas anteriores ao conflito, nem no campo de batalha. As informações são da RT Brasil.

"O inimigo perdeu a esperança de alcançar seus objetivos nas negociações (anteriores à guerra) devido à nossa resistência e, por isso, iniciou a guerra", declarou o ministro. Na sequência, Araghchi afirmou que Washington também não teria alcançado seus objetivos durante o conflito. "No entanto, durante a guerra, também percebeu que não alcançaria seus objetivos e perdeu a esperança. Por isso, solicitou negociações", acrescentou.

Na quinta-feira (11), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que houve avanços importantes nas negociações entre Washington e Teerã. Segundo ele, "hoje pusemos fim à guerra com o Irã". Apesar da declaração, o acordo mencionado por Trump ainda não foi assinado pelas partes, e os termos da possível negociação não foram divulgados publicamente.

Também nesta sexta-feira (12), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou que pontos relevantes de um eventual acordo para encerrar o conflito com os Estados Unidos estão próximos de ser concluídos. De acordo com Baghaei, as negociações avançam mesmo diante de posições contraditórias e de repetidos atos de agressão militar atribuídos por Teerã a Washington.