Irã afirma que acordo com os EUA aborda Estreito de Ormuz e conflito no Líbano

247 - A negociação entre Estados Unidos e Irã para um acordo provisório avançou e pode abranger temas que vão além do programa nuclear iraniano. O ministro das Relações Exteriores do país persa, Abbas Araghchi, afirmou que o memorando de entendimento em discussão contempla questões como o Estreito de Ormuz, o alívio de sanções econômicas e o conflito no Líbano. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com o chanceler iraniano, o documento, que ainda não foi assinado, prevê uma solução para a situação no Líbano e também para outras áreas de tensão envolvendo Teerã e Washington. Araghchi declarou à televisão estatal iraniana que o memorando também deverá incluir uma declaração formal dos EUA reconhecendo e respeitando a soberania do Irã.

"As ameaças devem parar e o povo iraniano deve ser tratado com respeito", afirmou. Segundo Araghchi, o acordo definitivo não será firmado caso os compromissos previstos no memorando não sejam cumpridos. "Se os termos do memorando de entendimento não forem cumpridos, o acordo final não será assinado", completou.

Proximidade de um entendimento

Mais cedo, nesta sexta-feira (12), Araghchi afirmou que a assinatura do documento "nunca esteve tão próxima". Apesar do avanço das negociações, o chanceler pediu cautela em relação às informações divulgadas antes da conclusão do acordo. "Em consonância com nossa abordagem responsável e transparente, todos os detalhes serão compartilhados com o público oportunamente", escreveu o ministro na rede social X.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicou a mensagem em sua plataforma Truth Social. O gesto ocorreu em meio às declarações de que as negociações entre os dois países estão próximas de um desfecho. Ainda nesta sexta-feira (12), o mandatário criticou o governo iraniano após considerar imprecisas informações divulgadas pela mídia estatal do país sobre os termos da proposta em negociação.

Pontos do acordo em discussão

Segundo uma autoridade do governo dos Estados Unidos, o esboço do acordo em negociação inclui a reabertura do Estreito de Ormuz e o fim do bloqueio estadunidense aos portos iranianos. Outro ponto previsto é o desmantelamento do programa nuclear iraniano, incluindo a transferência para os Estados Unidos do material produzido pelo Irã.

De acordo com a autoridade, esse material seria destruído e posteriormente retirado do território iraniano. O documento também prevê redução significativa das pressões econômicas impostas ao Irã, desde que o país cumpra integralmente os compromissos assumidos.