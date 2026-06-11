Trump cancela ataques contra o Irã e fala em avanços no acordo de paz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (11) que cancelou ataques e bombardeios que estavam programados contra o Irã após negociações com a liderança da República Islâmica. Mais cedo, o mandatário havia ameaçado bombardear o território iraniano "com muita força", mas anunciou posteriormente a suspensão da agressão militar. As informações são do Metrópoles.

Em declaração, o presidente estadunidense afirmou: "Considerando que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite".

Segundo Trump, os termos finais das negociações para encerrar a guerra foram aprovados por todas as partes envolvidas. De acordo com o presidente, houve concordância dos Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros participantes das tratativas.

Negociações e bloqueio naval

Apesar do anúncio sobre o cancelamento dos ataques, Trump informou que o bloqueio naval realizado pelos Estados Unidos no Mar Arábico contra embarcações ligadas ao Irã continuará em vigor até a conclusão formal do acordo.

O presidente também declarou que os entendimentos para o encerramento do conflito foram aprovados "tanto em conceito quanto em detalhes" pelas partes envolvidas. Ao comentar os próximos passos das negociações, Trump afirmou: "A data e o local da assinatura serão anunciados em breve".