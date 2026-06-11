EUA e Irã trocam ataques pelo segundo dia consecutivo

247 - Os Estados Unidos e o Irã voltaram a trocar ataques aéreos nesta quinta-feira (11), pelo segundo dia consecutivo, em uma escalada que elevou a tensão no Golfo, atingiu bases no Kuwait e no Bahrein e colocou sob ameaça o frágil cessar-fogo em vigor desde abril. As informações são da Reuters.

A nova rodada de bombardeios ocorre após a derrubada de um helicóptero Apache norte-americano perto do Estreito de Ormuz, episódio que desencadeou ataques de retaliação contra alvos no Irã e contra instalações militares dos Estados Unidos na região. O presidente Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, prometeu novas ações militares caso Teerã não aceite imediatamente um acordo de paz.

Segundo os militares norte-americanos, os ataques mais recentes tiveram como alvo “capacidades de vigilância militar, sistemas de comunicação e instalações de defesa aérea em todo o Irã”. Washington afirmou que a ofensiva foi uma resposta ao que classificou como “agressão injustificada e contínua” por parte de Teerã.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou, por sua vez, ter lançado contra-ataques contra 18 alvos militares dos Estados Unidos em bases aéreas no Kuwait e no Bahrein, além de instalações ligadas à Quinta Frota da Marinha norte-americana no Bahrein. Mais tarde, a força iraniana disse também ter atingido a base aérea de al-Azraq, na Jordânia, pela segunda noite consecutiva, com 12 mísseis balísticos.

As defesas aéreas do Kuwait foram acionadas para combater alvos hostis, de acordo com o exército do país, aliado dos Estados Unidos. No Bahrein, autoridades afirmaram que ataques aéreos iranianos foram interceptados e destruídos.

Trump afirmou ao repórter da Fox News Trey Yingst, na noite de quarta-feira, que os ataques norte-americanos poderiam cessar em breve, mas advertiu que os bombardeios pesados seriam retomados se os líderes iranianos não assinassem um acordo com os Estados Unidos imediatamente. A declaração foi relatada por Yingst na plataforma X.

A ameaça de escalada feita por Trump pressionou o mercado internacional de energia. Os preços do petróleo subiram quase US$ 3 e ampliaram os ganhos no início do pregão asiático de quinta-feira, refletindo o temor de interrupções ainda maiores no fornecimento global.

O Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos informou que os ataques haviam sido concluídos cerca de quatro horas após o início da operação, pouco depois da meia-noite em Teerã.

Estreito de Ormuz vira centro da disputa

O alto comando militar conjunto do Irã advertiu que abriria fogo contra qualquer embarcação que tentasse atravessar o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de energia e que está em grande parte fechada há meses. A imprensa iraniana afirmou que dois navios norte-americanos foram alvo de disparos.

O Comando Central dos Estados Unidos negou que o estreito estivesse totalmente fechado e também rejeitou a informação de que navios norte-americanos tivessem sido atingidos. Segundo Washington, embarcações comerciais ainda transitavam pela região, apesar das ameaças iranianas.

Agências de notícias iranianas relataram explosões em várias cidades do país, que tem 93 milhões de habitantes. Entre os locais citados estão Sirik, Kargan, Bandar Abbas, Minab e Karaj, próximos ao Estreito de Ormuz, além de Varamin, mais ao norte e perto do Mar Cáspio.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, apresentou a ofensiva como uma tentativa de pressionar o Irã a aceitar um acordo para encerrar o conflito. Durante visita ao Comando Central, na Flórida, ele afirmou que os ataques buscavam “promover nossos interesses militares e também fortalecer nossa posição diplomática”.

“Vamos atacá-los com força esta noite, e esperamos que o Irã tome uma boa decisão”, disse Hegseth. “Se precisarmos negociar com bombas, negociaremos com bombas”.

Irã acusa EUA de atingir reservatórios de água

Teerã acusou Washington de bombardear reservatórios que abasteciam dez vilarejos com água potável, classificando a ação como violação do direito internacional. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghei, afirmou que o episódio não poderia ser tratado como dano acidental.

“Isto não é dano colateral — é um crime de guerra calculado e uma violação flagrante dos direitos humanos”, disse Baghei.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a acusação iraniana.

A guerra, que já dura quatro meses, começou no fim de fevereiro, após grandes ataques aéreos conjuntos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Desde então, o conflito matou milhares de pessoas e afetou cerca de um quinto do fornecimento global de petróleo bruto e gás natural liquefeito, contribuindo para a alta dos preços internacionais.

Mesmo após o cessar-fogo provisório de abril, Estados Unidos e Irã voltaram a trocar disparos em diferentes momentos. Negociadores tentaram encerrar a guerra, mas não houve avanço concreto. Trump tem dito repetidamente que um acordo está próximo, embora também tenha ameaçado retomar os bombardeios.

Na quarta-feira, militares norte-americanos já haviam atingido defesas aéreas e radares ao redor do Estreito de Ormuz, depois da derrubada do helicóptero de ataque norte-americano na segunda-feira. O Irã respondeu com mísseis e drones contra bases dos Estados Unidos na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. Uma autoridade norte-americana afirmou que não houve danos significativos.

Guerra aumenta pressão política sobre a Casa Branca

O conflito se tornou um problema político para a Casa Branca, em meio à alta dos preços da gasolina e à queda nos índices de aprovação de Trump. Segundo a Reuters, pesquisas mostram desgaste do presidente norte-americano diante da insatisfação de eleitores com os impactos econômicos da guerra.

Integrantes do Partido Republicano manifestaram preocupação de que a impopularidade do conflito possa afetar o desempenho da legenda nas eleições legislativas de novembro, quando estará em disputa o controle do Congresso.

As exigências de Teerã incluem o fim dos ataques de Israel no Líbano, a suspensão de sanções contra o Irã, a liberação de bilhões de dólares em ativos congelados e o reconhecimento do controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz.

Trump afirma que o Irã deve encerrar as restrições ao transporte marítimo por Ormuz. O presidente norte-americano também defende que qualquer acordo de paz precisa impedir Teerã de desenvolver uma arma nuclear. O Irã nega ter essa ambição.

Guerra de Israel contra o Líbano segue em paralelo

A escalada entre Washington e Teerã ocorre enquanto prossegue uma guerra paralela no Líbano, envolvendo Israel e o Hezbollah, movimento apoiado pelo Irã.

Fontes de segurança libanesas disseram que ataques aéreos israelenses no sul do Líbano mataram ao menos 13 pessoas na quarta-feira. O Hezbollah afirmou ter realizado novos ataques contra forças israelenses.

O Exército israelense informou que dois lançamentos foram identificados caindo perto de uma área onde tropas de Israel operam no sul do Líbano, após sirenes soarem em várias regiões do norte israelense no início desta quinta-feira.

A continuidade dos combates em diferentes frentes amplia a instabilidade regional e reduz as expectativas de uma solução rápida para a guerra, enquanto Estados Unidos e Irã mantêm posições divergentes sobre o Estreito de Ormuz, as sanções e os termos de um eventual acordo de paz.