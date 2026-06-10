Embaixador do Irã na ONU diz que nenhum acordo duradouro pode ser alcançado pela força

247 - O embaixador do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou nesta quarta-feira (10) que acordos duradouros não podem ser alcançados por meio de ameaças ou do uso da força. A declaração foi feita durante reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à busca de soluções políticas para os conflitos no Oriente Médio.

Segundo a CNN Brasil, Iravani também pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, interrompa as ameaças dirigidas ao governo iraniano. Durante o discurso, intitulado "Avançando Soluções Políticas no Oriente Médio por meio da Mediação e do Diálogo", o diplomata declarou: "Nenhum acordo duradouro pode ser alcançado por meio de ameaças, intimidação ou uso da força".

Em seguida, fez referência direta às declarações recentes do presidente estadunidense. "O presidente dos Estados Unidos deve se abster de suas repetidas ameaças contra o Irã, incluindo a ameaça renovada de recorrer ao uso da força que ele fez hoje", afirmou.

Trump anuncia retomada de ataques

Também nesta quarta-feira (10), Trump declarou que os Estados Unidos retomariam os ataques contra o Irã após considerar insuficientes os avanços nas negociações destinadas a encerrar a guerra. No Salão Oval, o presidente afirmou: "Vamos atacá-los, atacá-los com muita força".

Trump também mencionou a derrubada de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos pelo Irã, nas proximidades do Estreito de Ormuz, na segunda-feira. Segundo ele, o episódio poderia servir de justificativa para novas agressões militares.

Novas ofensivas

Mais cedo, o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) informou que iniciou uma nova série de ataques contra múltiplos alvos em território iraniano pelo segundo dia consecutivo. Em comunicado, o órgão afirmou que a operação foi autorizada pelo comandante-em-chefe.

Segundo o CENTCOM: "As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar ataques adicionais de autodefesa hoje, às 17h15 (horário do leste dos EUA), contra múltiplos alvos no Irã, sob ordens do Comandante-em-Chefe. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã".