EUA atingem quase 20 alvos no Irã

247 - Os Estados Unidos atingiram quase 20 alvos no Irã e interceptaram praticamente todos os mísseis e drones lançados, segundo uma autoridade americana, As informações são da Al Jazeera.

A autoridade afirmou ainda que, até o momento, não havia conhecimento de relatos de ferimentos envolvendo pessoal americano. Também não foram informados danos a quaisquer locais dos Estados Unidos.

O balanço divulgado pela autoridade americana indicou que as interceptações atingiram praticamente todos os mísseis e drones lançados. A informação foi apresentada como uma avaliação inicial, sem detalhamento adicional sobre os alvos atingidos no território iraniano.