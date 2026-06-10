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      EUA atingem quase 20 alvos no Irã

      Autoridade americana citou avaliações iniciais e disse não haver relatos de feridos ou danos a locais dos EUA

      Ataque dos EUA ao Irã (Foto: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)
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      247 - Os Estados Unidos atingiram quase 20 alvos no Irã e interceptaram praticamente todos os mísseis e drones lançados, segundo uma autoridade americana, As informações são da Al Jazeera. 

      A autoridade afirmou ainda que, até o momento, não havia conhecimento de relatos de ferimentos envolvendo pessoal americano. Também não foram informados danos a quaisquer locais dos Estados Unidos.

      O balanço divulgado pela autoridade americana indicou que as interceptações atingiram praticamente todos os mísseis e drones lançados. A informação foi apresentada como uma avaliação inicial, sem detalhamento adicional sobre os alvos atingidos no território iraniano.

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