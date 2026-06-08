Guerra dos EUA e Israel contra o Irã completa 100 dias sem acordo duradouro e com tensão em Ormuz e na economia global

247 - O Irã chegou a 100 dias de guerra com EUA e Israel, mantendo a resistência e enfrentando múltiplos desafios, mantendo postura firme.

Não há uma solução duradoura à vista para pôr fim à guerra desencadeada pelos EUA e Israel. Em Teerã, a rotina foi parcialmente retomada, mas os sinais da guerra seguem visíveis nas ruas, na economia e na vida cotidiana da população.

Na capital iraniana, a maior parte das lojas permanece aberta, embora o movimento seja menor do que antes do conflito. O trânsito voltou em parte, mas a atividade econômica continua afetada pela suspensão ou eliminação de milhões de postos de trabalho após protestos nacionais, bombardeios aéreos e dois bloqueios de internet impostos pelo Estado nos últimos meses.

Veículos blindados, armamento pesado e forças de segurança continuam presentes em diferentes áreas de Teerã, uma metrópole com cerca de 10 milhões de habitantes. Praças centrais e ruas importantes ficam lotadas com a realização de atos públicos, frequentemente marcados por palavras de ordem contra os EUA e Israel. Faixas, outdoors e mensagens de unidade em torno do governo também se espalham pelo país, ao lado de bandeiras do Hezbollah libanês e de outros movimentos do eixo da resistência.

Alguns veículos e murais em Teerã passaram a exibir imagens de Mojtaba Khamenei, escolhido como líder supremo após o assassinato de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, no primeiro dia da agressão. As autoridades iranianas ainda não realizaram os cortejos fúnebres de Ali Khamenei. Familiares do antigo líder foram sepultados há uma semana, enquanto outros comandantes e autoridades assassinados em 28 de fevereiro também foram enterrados meses depois.

As preocupações com assassinatos e vazamentos de inteligência seguem elevadas. O Parlamento permanece fechado, com exceção de algumas sessões limitadas ou virtuais. Universidades e escolas também continuam sem funcionamento presencial, e muitos exames adiados devem ser realizados de forma on-line.

Em algumas áreas, policiais passaram a trabalhar em mesas improvisadas nas ruas depois que delegacias foram bombardeadas. Apesar da destruição, as instituições da República Islâmica sobreviveram e permanecem incólumes, assim como muitas autoridades, incluindo líderes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

Estreito de Hormuz no centro da tensão

O Irã continua mantendo o controle do Estreito de Hormuz, ao mesmo tempo em que enfrenta o bloqueio imposto pelos EUA aos seus portos. Após cerca de 40 dias de guerra intensa e milhares de ataques, seguidos por meses de um cessar-fogo tenso, as trocas de disparos noturnos voltaram a ocorrer por mais de uma semana.

Até agora, não houve acordo provisório para reabrir plenamente a estratégica rota marítima. Um pacto de paz de longo prazo parece ainda mais distante. No domingo (7), o Ministério das Relações Exteriores, em Teerã, recebeu o ministro do Interior do Paquistão, país mediador que também recebeu um enviado do Líbano, em uma tentativa de aproximar posições sobre o Hezbollah e outros temas discutidos com os EUA.

Em editorial publicado no domingo para marcar os 100 dias de guerra, o jornal Keyhan afirmou que a experiência ensinou ao sistema que “os Estados Unidos recuaram por causa dos mísseis, não das negociações”.

O mesmo editorial defendeu uma escalada na pressão regional. “Desestabilize o jogo de Donald Trump interrompendo as negociações e fechando o Estreito de Bab al-Mandeb”, escreveu o Keyhan, em referência à rota marítima estratégica na costa do Iêmen. O jornal argumentou que o presidente dos Estados Unidos usa as conversas para manter os preços globais do petróleo sob controle.

Capacidade militar preservada

Apesar dos bombardeios em larga escala contra instalações militares iranianas, incluindo estruturas construídas em áreas montanhosas, as Forças Armadas do país demonstraram que conservam capacidade para lançar mísseis balísticos e de cruzeiro, além de diferentes tipos de drones.

O Irã também continuou abatendo drones norte-americanos, ainda que numerosas baterias de defesa aérea tenham sido destruídas durante a guerra. A Guarda Revolucionária mantém o uso de lanchas rápidas e pequenas embarcações para atuar no Estreito de Hormuz, apesar de avarias sofridas pelos ataques dos agressores.

As autoridades iranianas afirmam que pretendem consolidar o controle sobre a passagem marítima e monetizar o trânsito pela região. Também buscam manter dentro do país o urânio altamente enriquecido, agora provavelmente soterrado sob os escombros de instalações bombardeadas, para evitar novos ataques. Outro objetivo central é obter alívio das sanções e do congelamento de ativos que há décadas atingem a economia iraniana.