Trump promete atacar o Irã com "muita força" e diz que EUA já extraíram petróleo por Ormuz

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que os EUA atacarão o Irã "com muita força" se nenhum acordo de paz for alcançado e anunciou que o Exército norte-americano escoltou secretamente navios transportando mais de 100 milhões de barris de petróleo para fora do Estreito de Ormuz, moderando os preços globais do petróleo.

"Vamos atacá-los, atacá-los com muita força", disse Trump a jornalistas na Casa Branca, afirmando que os EUA devem atacar o Irã nesta quarta-feira.

Segundo ele, Washington atua em resposta à derrubada de um helicóptero Apache pelo Irã no Estreito de Ormuz.

Trump afirmou posteriormente no Truth Social que havia ordenado às Forças Armadas dos EUA que executassem uma missão secreta para apoiar petroleiros e outros navios comerciais na travessia do estreito, via navegável entre o Irã e Omã, por onde passava 20% do petróleo e gás do mundo antes do início da guerra, em 28 de fevereiro.

"Estou anunciando isso hoje pela primeira vez, mas temos extraído milhões de barris de petróleo, milhões de barris todas as noites", disse Trump a jornalistas mais cedo na Casa Branca, acrescentando que o Irã, um dos principais produtores de petróleo da Opep, "simplesmente acabou de descobrir isso".

O mundo consome cerca de 100 milhões de barris de petróleo por dia. Trump sugeriu que os preços globais do petróleo caíram como resultado da missão secreta. "É por isso que o preço está entre US$ 85 e US$ 90 por barril, em vez de US$ 250", disse Trump a jornalistas, mais cedo, na Casa Branca.

Em declaração separada, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, afirmou em uma audiência no Congresso nesta quarta-feira que o aumento das remessas de petróleo pelo Estreito de Ormuz na última semana é resultado do "uso das Forças Armadas americanas para aumentar o fluxo de petróleo" nessa hidrovia.

Wright afirmou que as embarcações que conseguiram atravessar o estreito não eram iranianas.

"Milhões de barris de petróleo foram retirados, e é por isso que o preço está entre US$ 85 e US$ 90 por barril, em vez de US$ 250", afirmou Trump, sem compartilhar outros detalhes sobre essas operações.

Trump disse que os Estados Unidos ainda estão buscando um acordo.

"Queremos um acordo significativo, queremos um acordo que funcione", acrescentou Trump sobre as negociações com o Irã.

Trump disse que o Irã já concordou em não obter uma arma nuclear, mas o acordo ainda precisa ser assinado.