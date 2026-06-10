Irã contra-ataca e atinge base dos Estados Unidos no Oriente Médio
Guarda Revolucionária afirma ter atacado a Quinta Frota dos EUA no Bahrein e uma base aérea na Jordânia
247 - O Irã afirmou ter atacado bases dos EUA no Oriente Médio, incluindo a Quinta Frota americana no Bahrein e uma base aérea na Jordânia, em meio a uma nova escalada regional que também envolve relatos de ataque iraniano no Kuwait; as informações são da Al Jazeera.
Segundo a Al Jazeera, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) declarou que as ações foram uma resposta aos ataques realizados pelos Estados Unidos contra o sul do território iraniano. A ofensiva marca mais um capítulo da crise militar entre Teerã e Washington na região.
O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM) afirmou que conduziu “ataques de autodefesa” contra o Irã após a derrubada de um helicóptero americano por forças iranianas sobre o Estreito de Ormuz, na segunda-feira.
A informação divulgada pelo CENTCOM indica que Washington considera suas ações uma reação direta ao episódio envolvendo a aeronave militar americana. Já o IRGC sustenta que os ataques contra instalações ligadas aos Estados Unidos no Bahrein e na Jordânia foram uma resposta aos bombardeios americanos no sul do Irã.
Em paralelo, o Kuwait relatou ter sofrido um ataque iraniano, ampliando o alcance da tensão para outros países da região. O episódio ocorre em um contexto de crescente instabilidade no Golfo, área estratégica para a circulação de forças militares e rotas energéticas internacionais.
A troca de acusações e ataques entre Irã e Estados Unidos eleva o risco de agravamento da crise no Oriente Médio, especialmente após o envolvimento de bases militares americanas, forças iranianas e países como Bahrein, Jordânia e Kuwait.