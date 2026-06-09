Países árabes fecham espaço aéreo após ataques dos EUA ao Irã

247 - Catar, Kuwait e Bahrein fecharam seus espaços aéreos na madrugada desta quarta-feira (10), em meio ao agravamento da crise no Oriente Médio. Segundo a RT Brasil, a decisão ocorreu pouco depois de os Estados Unidos anunciarem novos ataques contra o Irã.

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), a operação consiste em "ataques em legítima defesa" contra o território iraniano. A ofensiva foi anunciada após a queda de um helicóptero militar AH-64 Apache no Oriente Médio.

De acordo com o CENTCOM, a aeronave caiu no mar próximo à costa de Omã na segunda-feira (8), às 23h33 (UTC), durante uma missão de patrulhamento. Ainda segundo o comunicado, os militares que estavam a bordo foram resgatados cerca de duas horas após o incidente e permanecem em condição estável.

Resposta iraniana

Em reação aos ataques anunciados pelos Estados Unidos, o Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (CGRI) declarou que responderá de forma contundente à ofensiva militar. A escalada ocorre em um contexto de confronto envolvendo Washington, Tel Aviv e Teerã.

Conforme a publicação, a 5ª Frota dos Estados Unidos mantém um bloqueio naval no mar Arábico e ampliou as operações de vigilância marítima. Segundo a versão estadunidense, a medida busca proteger as rotas comerciais da região.

A situação também envolve o Estreito de Ormuz, uma das principais rotas estratégicas do comércio internacional. O Irã mantém o bloqueio da passagem em resposta à ofensiva militar estadunidense-israelense ocorrida no fim de fevereiro.

Os confrontos e medidas de retaliação vêm afetando tanto instalações militares quanto embarcações comerciais que tentam atravessar a região, ampliando a tensão em uma das áreas mais sensíveis do planeta.