Trump acusa Irã de abater helicóptero militar dos EUA e promete retaliação

247 - A tensão entre Estados Unidos e Irã voltou a escalar nesta terça-feira (9) após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusar Teerã de ter derrubado um helicóptero militar estadunidense durante uma missão de patrulha no Estreito de Ormuz, uma das áreas mais estratégicas para o comércio mundial de petróleo. Citando agências internacionais, o jornal O Globo destaca que os dois tripulantes foram resgatados sem ferimentos.

Trump cobra resposta dos Estados Unidos

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, Trump afirmou ter sido informado de que “na noite passada, os iranianos derrubaram um de nossos helicópteros Apache, altamente sofisticados, enquanto realizava patrulha sobre o Estreito de Ormuz”.

O presidente estadunidense também defendeu uma reação de Washington ao episódio. “Os Estados Unidos devem, necessariamente, responder a esse ataque”, declarou.

Mais cedo, ao falar com jornalistas em Nova York, Trump confirmou que os ocupantes da aeronave sobreviveram ao incidente. “Os pilotos estão bem. Ninguém ficou ferido”, disse.

Centcom abre investigação sobre o incidente

O helicóptero envolvido no episódio era um AH-64 Apache do Exército dos Estados Unidos. De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom), a aeronave caiu no mar por volta das 3h30 da madrugada, no horário local, durante uma missão de patrulha próxima à costa de Omã.

Em nota, o Centcom informou que iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias da queda. O comando militar não confirmou a acusação feita por Trump nem divulgou detalhes sobre as possíveis causas do incidente. Segundo o comunicado, o resgate da tripulação foi concluído cerca de duas horas após a queda.

Operação mobilizou drone e forças militares

A localização dos militares foi realizada por um drone da Marinha dos Estados Unidos. A operação de salvamento contou ainda com efetivos da Marinha, da Força Aérea e da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército estadunidense. Os dois ocupantes foram retirados da água em segurança e permanecem em condição estável.

Estreito de Ormuz é ponto estratégico mundial

O episódio ocorreu em uma das regiões mais sensíveis do planeta do ponto de vista geopolítico. O Estreito de Ormuz conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e concentra uma parcela significativa do transporte marítimo global de petróleo. Nos últimos meses, o local tornou-se um dos principais focos de tensão entre Estados Unidos e Irã, em meio ao agravamento dos conflitos no Oriente Médio.

Os helicópteros AH-64 Apache têm desempenhado papel importante nas operações estadunidenses na região. Equipadas com mísseis Hellfire e sistemas avançados de combate, essas aeronaves são utilizadas em missões de reconhecimento, apoio aéreo e ataques de precisão.

Além dos Apache, os Estados Unidos mantêm na área drones MQ-9 Reaper e caças F/A-18 e F-35, ampliando sua presença militar em resposta às disputas envolvendo a navegação pelo Estreito de Ormuz.

Até o momento, o governo iraniano não havia se pronunciado sobre a acusação feita por Trump. A investigação conduzida pelo Centcom deverá esclarecer se a queda da aeronave foi resultado de uma ação hostil ou de outro fator operacional.