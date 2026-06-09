Israel pode perder apoio dos EUA, diz Trump a Netanyahu

247 - Donald Trump afirmou ter advertido Benjamin Netanyahu de que Israel pode perder apoio dos EUA se o governo israelense ordenar uma nova ofensiva contra o Irã, em meio à escalada militar no Oriente Médio, segundo informações da Al Jazeera, com base em reportagem do Axios.

A crise se intensificou no domingo, quando Israel atacou Beirute. De acordo com a Al Jazeera, a resposta veio com uma onda de mísseis lançada pelo Irã contra o norte de Israel, levando Trump a telefonar para Netanyahu e pedir que o primeiro-ministro israelense não retaliassse Teerã.

“Eu disse: ‘Bibi, é melhor você tomar cuidado, ou logo estará sozinho’”, afirmou Trump, segundo o Axios.

A declaração indica uma tentativa direta de Washington de conter a escalada entre Israel e Irã. Trump também disse que o Irã entrou em contato com os Estados Unidos para informar que não pretendia realizar novos ataques e pediu que a mensagem fosse repassada ao governo israelense.

“[O Irã] nos ligou e disse que não fará mais ataques e nos pediu para dizer a Israel que não faça mais ataques”, declarou Trump ao Axios.

O telefonema entre Trump e Netanyahu ocorreu na noite de domingo, depois da resposta iraniana aos ataques israelenses. Segundo o relato, Trump foi explícito ao dizer que não apoiava uma nova retaliação de Israel contra o Irã.

Um funcionário americano ouvido pelo Axios afirmou que a mensagem transmitida por Trump não deixava margem para dúvidas sobre a posição dos Estados Unidos.

“Não havia como Bibi interpretar o que o presidente lhe disse como um acordo. Ele foi expressamente informado de que o presidente não o apoiava, mas ele faz o que faz”, disse o funcionário americano ao Axios.

A avaliação feita por esse funcionário expõe uma tensão política entre os interesses de Netanyahu e os objetivos de Trump. Segundo ele, o primeiro-ministro israelense teria razões internas para manter o conflito em andamento, enquanto o presidente dos Estados Unidos busca interromper a escalada.

“Bibi precisa que a guerra continue para se manter politicamente relevante em Israel, e Trump precisa que a guerra termine para se manter politicamente relevante nos EUA”, afirmou o funcionário.

A advertência de Trump ocorre em um momento de forte instabilidade regional. A sequência de ataques entre Israel e Irã elevou o risco de uma ampliação do conflito e colocou a relação entre Washington e Tel Aviv sob pressão, especialmente diante da possibilidade de novas ações militares israelenses.

Ao dizer que Netanyahu poderia ficar “sozinho”, Trump sinalizou que o apoio dos Estados Unidos a Israel pode ter limites caso o governo israelense decida ampliar a ofensiva contra o Irã. A mensagem também reforça a tentativa de Washington de evitar que a crise se transforme em um confronto ainda mais amplo no Oriente Médio.

Até o momento, o ponto central da crise permanece na disputa sobre os próximos passos de Israel. Trump, segundo os relatos, pediu contenção. Netanyahu, por sua vez, é descrito por autoridades americanas como um líder disposto a agir mesmo sem o respaldo direto do presidente dos Estados Unidos.