Trump diz que quem manda é ele e adverte Netanyahu para não atacar o Irã

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pressionará o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para evitar uma retaliação após o Irã lançar mísseis contra alvos israelenses em resposta a ataques na região de Beirute.

Segundo a Reuters, Trump foi informado sobre a escalada das tensões entre Irã e Israel enquanto passava o fim de semana em seu clube de golfe em Bedminster, no estado de Nova Jersey. A ofensiva iraniana ocorreu depois de Israel realizar ataques nos arredores da capital libanesa, em meio a esforços dos Estados Unidos para manter negociações de paz e um plano de trégua no Líbano.

“Com certeza isso não vai ajudar nas negociações”, disse Trump à Fox News após os lançamentos de mísseis pelo Irã. “O que eu sugiro ao Irã é: vocês lançaram seus mísseis, isso já basta, voltem à mesa de negociações e façam um acordo.”

Questionado sobre os ataques israelenses anteriores contra Beirute, Trump declarou: “Não estou feliz com isso.” Ao portal Axios, o presidente dos EUA afirmou que ligaria para Netanyahu e o pressionaria para que Israel não respondesse militarmente ao ataque iraniano.

Israel ameaça renovar campanha militar

Um funcionário israelense disse à Reuters que Israel retaliaria qualquer ataque contra seu território vindo do Irã e consideraria a situação “uma oportunidade para renovar a campanha”. O Irã não atacava Israel diretamente desde um cessar-fogo na guerra mais ampla, em abril, embora o Hezbollah tenha mantido ofensivas.

Pressão dos EUA por acordo

Trump tem pressionado Israel a reduzir sua campanha no Líbano para abrir espaço a um acordo de paz com o Irã. Na semana anterior, segundo a Reuters, o presidente dos EUA repreendeu Netanyahu por telefone. Após a conversa, o premiê israelense suspendeu ataques aéreos contra Beirute e aceitou o mais recente plano de trégua com o governo libanês.

Apesar disso, Israel não interrompeu completamente sua campanha militar no Líbano, que já matou milhares de pessoas e deslocou centenas de milhares de suas casas. O Hezbollah, que não participou da trégua e seria desmantelado nos termos do plano, também manteve ataques e afirma que não entregará suas armas enquanto Israel não encerrar os combates e se retirar.

Em Beirute, no domingo, foram realizados funerais militares para o brigadeiro-general Wissam Sabra, oficial de alta patente morto no sábado em um ataque contra seu veículo no sul do Líbano.