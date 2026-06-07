Irã lança mísseis contra território israelense após Israel romper cessar-fogo no Líbano

247 - O Oriente Médio voltou a registrar uma forte escalada militar neste domingo (7), após o Irã lançar uma nova ofensiva de mísseis contra Israel. A ação ocorreu em resposta aos recentes bombardeios israelenses em Beirute, no Líbano, e elevou o temor de um conflito regional de maiores proporções. Em comunicado publicado no Telegram, segundo o G1, as Forças de Defesa de Israel informaram que uma nova série de mísseis foi disparada em direção ao território israelense e reforçaram a proibição de divulgação de imagens e informações sobre eventuais locais atingidos.

"Uma nova saraivada de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel. Uma nova saraivada de mísseis foi lançada contra o Estado de Israel. As Forças de Defesa de Israel reiteram e enfatizam a proibição de publicar ou compartilhar imagens e localizações dos impactos", informou a mensagem.

Até o momento, não há confirmação de projéteis que tenham atingido o solo israelense. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram interceptações realizadas pelo sistema antimísseis Domo de Ferro.

Irã lança ofensiva após bombardeios em Beirute

A ofensiva iraniana ocorreu após Israel bombardear um subúrbio de Beirute. Segundo o governo israelense, os alvos eram integrantes do Hezbollah que estariam planejando ataques contra Israel.

O ataque rompeu uma trégua que vinha sendo observada no Líbano e provocou novas tensões diplomáticas na região. O Hezbollah, grupo armado libanês apoiado pelo Irã, permanece como um dos principais focos de confronto na fronteira norte israelense.

Netanyahu promete resposta militar

Após a ofensiva iraniana, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que Israel responderá aos ataques. A declaração reforça o cenário de escalada militar e aumenta as preocupações da comunidade internacional sobre a possibilidade de ampliação do conflito para outros países do Oriente Médio.

Teerã ameaça bases dos Estados Unidos

Além de atacar Israel, o Irã voltou a ameaçar os Estados Unidos. O governo iraniano afirmou que as 19 bases militares estadunidenses instaladas no Oriente Médio voltaram a ser consideradas "alvos legítimos".

A declaração foi feita por Mohammad Qalibaf, presidente do Parlamento iraniano e principal negociador de Teerã nas conversas com Washington. "Eles não estão comprometidos com um cessar-fogo nem acreditam no diálogo e, por meio do bloqueio naval e da violação dos acordos relativos ao Líbano, demonstraram que só entendem a linguagem do poder", afirmou Qalibaf em publicação nas redes sociais.

As ameaças também foram direcionadas a ativos israelenses localizados na região. Os Estados Unidos mantêm instalações militares em países como Emirados Árabes Unidos, Omã, Arábia Saudita, Iraque e Egito.

Ataque amplia pressão sobre Donald Trump

A nova ofensiva israelense no Líbano também gerou repercussão política em Washington. O episódio ocorre poucos dias após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que Israel não retomaria bombardeios contra o território libanês.

As divergências sobre o conflito aumentaram os atritos entre Trump e Netanyahu. O governo estadunidense defendia a preservação do cessar-fogo, enquanto Israel sustenta a necessidade de continuar as operações contra o Hezbollah.

Na semana passada, Trump declarou que Israel e o grupo libanês haviam concordado com uma trégua na região de fronteira. O entendimento, contudo, não impediu a retomada das ações militares.

Enquanto Irã e Paquistão defendem que o Líbano estava incluído nos entendimentos de cessar-fogo discutidos recentemente, Estados Unidos e Israel sustentam que os acordos abrangiam apenas operações relacionadas ao Irã e aos países do Golfo Pérsico.