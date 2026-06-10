Trump amplia ofensiva e EUA voltam a atacar o Irã pelo segundo dia consecutivo

247 - Os Estados Unidos iniciaram nesta quarta-feira (10) uma nova rodada de ataques contra múltiplos alvos no Irã, pelo segundo dia consecutivo. A informação foi divulgada pelo Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), que atribuiu a ação àquilo que classificou como uma resposta à "agressão injustificada e contínua" de Teerã. O episódio ocorre no contexto do conflito desencadeado após a ofensiva estadunidense e de Israel contra o país persa em 28 de fevereiro.

Segundo a CNN Brasil, o CENTCOM informou que as operações começaram às 17h15 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos, por determinação do presidente Donald Trump. Em comunicado, o comando militar afirmou: "As forças do Comando Central dos EUA começaram a lançar ataques adicionais de autodefesa hoje, às 17h15 (horário do leste dos EUA), contra múltiplos alvos no Irã, sob ordens do Comandante-em-Chefe. Os ataques são uma resposta à agressão injustificada e contínua do Irã".

Novas declarações de Trump

Horas antes do anúncio oficial, Trump afirmou que as Forças Armadas estadunidenses realizariam novos ataques contra o território iraniano. "Vamos atacá-los, atacá-los com muita força", declarou o presidente dos Estados Unidos a jornalistas na Casa Branca, ao mencionar a derrubada de um helicóptero Apache no Estreito de Ormuz.

Em seguida, Trump acrescentou: "Com base no helicóptero, acho que temos o direito de fazer isso". Questionado sobre a retomada dos bombardeios, o presidente respondeu afirmativamente.

Trump também se recusou a descartar a possibilidade de ataques contra infraestrutura civil, incluindo usinas de energia e pontes. Ele demonstrou insatisfação com o fato de o Irã ainda não ter assinado um acordo que vem sendo negociado entre os dois países.

O presidente afirmou que as conversações seguem em andamento e voltou a cobrar um desfecho para o impasse. "Estou trabalhando com o Irã há vários meses. Eles deveriam assinar o acordo. É um bom acordo", disse Trump.

Ao comentar as negociações, ele declarou ainda que os iranianos já concordaram em não obter uma arma nuclear. "Queremos um acordo que seja significativo, queremos um acordo que funcione", pontuou Trump.