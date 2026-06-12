Trump diz que Irã não terá armas nucleares

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã não terá armas nucleares em um futuro acordo em negociação e disse que Teerã teria aceitado não desenvolver esse tipo de armamento, segundo informações da Al Jazeera.

Questionado se o Irã havia se comprometido a não buscar o desenvolvimento de armas nucleares nos termos do acordo em discussão, Trump respondeu: “Eles não terão armas nucleares. Eles concordaram com isso”.

O presidente dos Estados Unidos também declarou que o Irã não compraria nem desenvolveria, “de forma alguma”, uma arma nuclear como parte de um possível entendimento futuro.

A declaração ocorre em meio às negociações envolvendo Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano. Trump afirmou de forma categórica que o Irã “não desenvolverá de forma alguma” armas nucleares.

Apesar da afirmação do presidente dos Estados Unidos, líderes iranianos vêm rejeitando há anos as acusações feitas por Washington de que o país estaria buscando produzir armas nucleares.

O tema permanece como um dos pontos centrais da relação entre Estados Unidos e Irã, marcada por tensões diplomáticas, sanções e disputas em torno do programa nuclear iraniano.