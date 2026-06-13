Paquistão diz que acordo de paz entre EUA e Irã pode ser assinado em 24 horas

247 - Os Estados Unidos e o Irã podem formalizar nas próximas 24 horas um acordo de paz destinado a encerrar meses de tensões e confrontos no Oriente Médio. A informação foi divulgada neste sábado (13) pelo primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif.

Segundo a agência Reuters, Washington e Teerã já concluíram o esboço do documento que servirá de base para o entendimento entre os dois países. De acordo com Sharif, o texto final do acordo já está definido e aguarda apenas sua formalização.

Assinatura eletrônica deve ocorrer nas próximas horas

O premiê paquistanês afirmou que os preparativos para a assinatura eletrônica do acordo estão em andamento e que o procedimento deverá ser concluído dentro das próximas 24 horas.

Após essa etapa, representantes dos dois países deverão iniciar uma rodada de negociações técnicas na próxima semana para detalhar aspectos operacionais e mecanismos de implementação dos compromissos assumidos.

Avanço diplomático pode reduzir tensões na região

Caso seja confirmado, o acordo representará um importante avanço diplomático em uma das regiões mais instáveis do planeta. O entendimento entre Washington e Teerã poderá abrir caminho para uma redução das tensões que marcaram os últimos meses no Oriente Médio.

Embora os detalhes do documento não tenham sido divulgados, a declaração do líder paquistanês indica que os principais pontos de negociação já foram superados pelas partes envolvidas.

Expectativa por confirmação oficial

Até o momento, autoridades dos Estados Unidos e do Irã não divulgaram informações adicionais sobre o conteúdo do acordo nem confirmaram oficialmente o cronograma mencionado pelo governo paquistanês.