França e Argentina em campo: veja agenda da Copa do Mundo nesta terça

247 - A Copa do Mundo de 2026 terá três jogos nesta terça-feira, 16 de junho, com a estreia de seleções de peso e a primeira participação de Erling Haaland no torneio. A rodada reúne França x Senegal, Iraque x Noruega e Argentina x Argélia, em duelos válidos pelos grupos I e J do Mundial.

A programação começa às 16h, no horário de Brasília, com França e Senegal no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelo Grupo I. Mais tarde, às 19h, Iraque e Noruega se enfrentam no Gillette Stadium, em Foxborough. O dia será encerrado às 22h, com a atual campeã mundial Argentina diante da Argélia, em Kansas City.

A França chega à estreia cercada de expectativa. Comandada por Didier Deschamps, a seleção europeia inicia sua campanha tentando confirmar o favoritismo em uma competição na qual voltou a se consolidar como uma das principais forças do futebol mundial.

A partida também terá significado especial para Deschamps. O treinador completará seu 20º jogo de Copa do Mundo à frente da seleção francesa, marca que reforça sua longevidade no comando da equipe.

Além da busca por uma boa largada, a França defenderá um retrospecto importante em estreias. A seleção não perde o primeiro jogo em Copas desde 2002. Desde então, acumulou três vitórias e dois empates em partidas de abertura no torneio.

Do outro lado estará Senegal, que chega ao Mundial após uma campanha histórica de classificação. A equipe africana tentará surpreender os franceses e iniciar a disputa do Grupo I com um resultado capaz de alterar o equilíbrio da chave.

Às 19h, o Grupo I terá seu segundo jogo do dia. Iraque e Noruega se enfrentam em Foxborough em uma partida que reúne trajetórias distintas até a Copa, mas coloca as duas seleções em igualdade na largada da competição.

A principal atração do duelo será Erling Haaland. O atacante norueguês disputará sua primeira Copa do Mundo depois de liderar as Eliminatórias Europeias como artilheiro, com 16 gols em oito partidas.

A presença de Haaland aumenta a expectativa em torno da Noruega, que volta ao Mundial após um jejum de 28 anos. O atacante é visto como a grande esperança da seleção para transformar o retorno à Copa em uma campanha competitiva.

O Iraque, por sua vez, estreia em uma chave considerada equilibrada e tentará aproveitar o primeiro jogo para ganhar confiança. Diante de uma Noruega marcada pelo protagonismo de Haaland, a seleção iraquiana terá o desafio de conter uma das principais referências ofensivas do futebol mundial.

A rodada será fechada com a estreia da Argentina, às 22h, pelo Grupo J. Atual campeã mundial, a equipe liderada por Lionel Messi inicia contra a Argélia a defesa do título conquistado em 2022.

A Argentina chega ao Mundial com a responsabilidade de manter o alto nível recente e dar o primeiro passo em busca de uma nova campanha histórica. A presença de Messi segue como principal ponto de atenção em uma seleção que entra novamente entre as candidatas ao título.

O retrospecto recente favorece os argentinos em confrontos contra seleções africanas. A Argentina venceu seus últimos seis jogos de Copa do Mundo diante de equipes do continente e tentará ampliar essa sequência contra a Argélia.

A seleção argelina estreia com a missão de enfrentar uma das equipes mais tradicionais do torneio e atual detentora do título. O confronto em Kansas City fecha uma terça-feira de grande apelo no Mundial, com favoritos em campo e atenção voltada também para nomes individuais de peso.

Agenda da Copa nesta terça-feira

França x Senegal, às 16h, pelo Grupo I, em Nova Jersey.

Iraque x Noruega, às 19h, pelo Grupo I, em Foxborough.

Argentina x Argélia, às 22h, pelo Grupo J, em Kansas City.