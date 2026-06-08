Neymar faz exames decisivos nesta segunda

247 - Neymar fará nesta segunda-feira (8) uma ressonância magnética decisiva para que a comissão técnica da seleção brasileira avalie se poderá contar com o camisa 10 na estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para sábado (13), contra o Marrocos. O exame vai indicar o estágio de cicatrização da lesão de grau 2 na panturrilha direita e orientar os próximos passos da recuperação do jogador.

A partir do resultado, médicos e preparadores físicos da seleção vão definir se há tempo suficiente para Neymar retomar os trabalhos com bola e ficar à disposição de Carlo Ancelotti para a primeira partida do Brasil no Mundial. A contusão foi sofrida em maio e, desde então, abriu uma série de dúvidas sobre a real condição física do atacante para iniciar a competição.

Em recuperação, Neymar não viajou com a delegação para Cleveland, onde a seleção brasileira disputou no sábado (6) seu último amistoso antes da Copa. O Brasil venceu o Egito por 2 a 1, com gols de Bruno Guimarães e Endrick, em partida que serviu como teste final antes da estreia.

No início da semana passada, Ancelotti afirmou que não pretendia acelerar o retorno do camisa 10. Na ocasião, o treinador disse que a recuperação vinha “progredindo bem”, mas deixou claro que a comissão técnica tratava o caso com cautela.

Apesar de ter divulgado imagens de Neymar realizando atividades físicas ao longo da semana, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) não apresentou novos detalhes sobre a evolução clínica do jogador. A expectativa é que a entidade atualize a situação após os exames desta segunda-feira.

Aos 34 anos, Neymar tenta disputar sua quarta Copa do Mundo. No sábado, após o perfil da Fifa publicar imagens do jogador nas três edições anteriores do torneio em que ele participou, o atacante reagiu à postagem e afirmou que a Copa de 2026 será sua “última dança”, em referência à provável despedida do maior palco do futebol mundial.

O camisa 10 não atua pela seleção brasileira desde outubro de 2023. Desde então, uma sequência de problemas físicos impediu seu retorno à equipe nacional. Ele também ainda não jogou sob o comando de Ancelotti, o que alimentou o debate sobre sua convocação para o Mundial.

A decisão do técnico italiano de incluir Neymar na lista final foi seguida por controvérsia logo na apresentação da seleção. Em Teresópolis, os exames feitos pelo departamento médico da equipe nacional identificaram uma lesão mais grave do que a condição inicialmente informada pelo jogador e pelo Santos.

Segundo o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, os exames apontaram uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, com ruptura parcial das fibras musculares, e não apenas um edema. A informação foi divulgada no dia 28, quando Lasmar estimou um prazo de recuperação de três semanas, o que colocou em dúvida a presença de Neymar na estreia contra o Marrocos.