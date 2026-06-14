Suécia e Tunísia duelam por estreia no Grupo F da Copa; confira onde assistir

247 - Suécia e Tunísia se enfrentam neste domingo (14), às 22h, no horário de Brasília, no estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026, em um duelo considerado decisivo para as pretensões das duas seleções na chave.

A partida encerra o primeiro domingo de jogos do torneio e coloca frente a frente duas equipes que tentam largar bem em um grupo que também tem Holanda e Japão como adversários de forte peso competitivo.

A Suécia chega ao Mundial após uma classificação dramática pela repescagem europeia. A vaga foi conquistada com vitória por 3 a 2 sobre a Polônia, em um confronto decidido nos momentos finais. A seleção sueca tenta construir uma campanha consistente, embora o feito de 1958, quando foi vice-campeã mundial em casa após derrota para a Seleção Brasileira, ainda apareça como a maior referência histórica do país no torneio.

Do outro lado, a Tunísia desembarca na Copa em cenário distinto. A seleção africana avançou de forma invicta nas Eliminatórias, com nove vitórias em dez jogos e apenas um empate. A campanha rendeu a maior pontuação da competição classificatória africana e reforçou a expectativa de que a equipe possa competir por uma vaga na próxima fase.

O regulamento da Copa do Mundo de 2026 prevê confrontos em turno único dentro dos grupos. Os dois primeiros colocados de cada uma das 12 chaves avançam, além dos oito melhores terceiros colocados. Esta edição é a maior da história, com 48 seleções, 104 partidas e sedes distribuídas entre Estados Unidos, Canadá e México. A final está prevista para 19 de julho.

A Suécia aposta em um setor ofensivo de alto nível, formado por jogadores que atuam na Premier League. Alexander Isak, do Liverpool, Viktor Gyökeres, do Arsenal, e Anthony Elanga, do Newcastle, aparecem como os principais nomes de uma equipe com forte potencial de ataque. O desafio, segundo o cenário apresentado antes da estreia, está na solidez defensiva diante de uma chave exigente.

A Tunísia, comandada por Sabri Lamouchi, deve priorizar a força coletiva. Entre os principais nomes estão o lateral Ali Abdi, do Nice, o volante Rani Khedira, do Union Berlin, e Elias Achouri, do Copenhague, apontado como uma das esperanças ofensivas da equipe. A seleção tunisiana ainda busca sua primeira classificação para além da fase de grupos em Copas do Mundo.

O duelo terá transmissão da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GETV, pelo Globoplay, do Amazon Prime Video, no streaming, e da CazéTV, no YouTube.

A arbitragem será argentina. Yael Falcón Pérez apita a partida, auxiliado por Maximiliano Del Yesso e Facundo Rodríguez.

Prováveis escalações

Suécia: Kristoffer Nordfeldt; Carl Starfelt, Gustaf Lagerbielke, Nilsson Lindelöf e Daniel Svensson; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari e Jesper Karlström; Anthony Elanga, Viktor Gyökeres e Alexander Isak. Técnico: Graham Potter.

Tunísia: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valéry, Montassar Talbi, Omar Rekik e Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Rani Khedira, Anis Ben Slimane e Ismaël Gharbi; Elias Achouri e Firas Chawat. Técnico: Sabri Lamouchi.