Putin e Trump discutem Ucrânia, Irã e relações bilaterais em ligação de 55 minutos

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone neste domingo (14) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, a ligação durou 55 minutos e abordou temas como o conflito na Ucrânia, as negociações entre Washington e Teerã e as relações bilaterais entre os dois países. As informações são da Sputnik.

De acordo com o representante do Kremlin, a conversa ocorreu em tom amistoso, franco e, em alguns momentos, descontraído. Durante o contato, Putin cumprimentou Trump por seu aniversário de 80 anos e transmitiu uma mensagem de felicitações. Ushakov afirmou que o presidente russo destacou sua admiração pelas características pessoais de Trump.

Segundo ele, Putin ressaltou "as qualidades de guerreiro de Donald Trump, sua capacidade de resistir à pressão, superar obstáculos com sucesso e alcançar persistentemente seus objetivos". Ainda segundo o assessor, Trump agradeceu a ligação e observou que Putin foi o primeiro líder estrangeiro a telefonar para a Casa Branca para parabenizá-lo. De acordo com Ushakov, o presidente estadunidense ficou sensibilizado com a iniciativa.

Negociações sobre Ucrânia e Irã

Durante a conversa, os dois líderes trataram de questões consideradas centrais na agenda internacional. Entre elas, o conflito na Ucrânia e as negociações em andamento entre os Estados Unidos e o Irã. Segundo Ushakov, Trump voltou a defender o encerramento dos combates na Ucrânia e manifestou disposição para atuar junto aos países europeus e ao governo de Kiev em favor de um acordo de paz.

O assessor do Kremlin informou ainda que os presidentes discutiram o memorando de entendimento que vem sendo negociado entre Washington e Teerã. De acordo com ele, Trump afirmou que um acordo está próximo de ser concluído. "O acordo [com o Irã] está próximo, e ele espera que os resultados das negociações difíceis, mas bem-sucedidas, possam ser anunciados já hoje", declarou Ushakov ao relatar a conversa.

Ainda segundo o representante russo, Putin demonstrou satisfação com os sinais de redução das tensões envolvendo o Irã.

Relações entre Rússia e Estados Unidos

A conversa também incluiu temas relacionados às relações entre Moscou e Washington. De acordo com Ushakov, os presidentes discutiram o desenvolvimento dos laços bilaterais e a possibilidade de novos contatos entre representantes dos dois governos. Trump também mencionou a cooperação entre os dois países durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo o assessor do Kremlin, o presidente estadunidense afirmou que essa parceria histórica não deve ser esquecida.

Ao longo da ligação, Putin desejou sucesso à organização da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Os dois líderes também conversaram sobre futuras interações entre autoridades russas e estadunidenses. Segundo os dados divulgados pelo Kremlin, esta foi a 13ª conversa telefônica entre Putin e Trump em menos de um ano e meio desde o retorno do republicano à Presidência dos Estados Unidos.