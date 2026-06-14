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      Trump anuncia acordo com o Irã e fim do bloqueio naval

      "O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!", escreveu o presidente dos EUA

      Donald Trump (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)
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      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste domingo (14) a conclusão de um acordo com a República Islâmica do Irã e comunicou medidas relacionadas à navegação no Estreito de Ormuz. Em publicação nas redes sociais, Trump afirmou que o entendimento entre os dois países foi finalizado e celebrou o resultado das negociações.

      "O acordo com a República Islâmica do Irã está agora concluído. Parabéns a todos!", escreveu. Na mesma mensagem, o presidente estadunidense informou que "autorizou" a abertura do Estreito de Ormuz sem cobrança de tarifas e determinou a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos na região.

      "Por meio desta, autorizo plenamente a abertura sem cobrança de tarifas do Estreito de Ormuz e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos", declarou.

      Trump também fez referência ao transporte marítimo e ao fluxo internacional de petróleo. "Navios do mundo, deem partida em seus motores. Deixem o petróleo fluir!", afirmou.

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