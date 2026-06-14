Autoridades do Catar chegam em Teerã para acordo entre EUA e Irã

247 - Negociadores do Catar chegaram a Teerã para tentar fechar um acordo destinado a encerrar o conflito entre Estados Unidos e Irã, que já dura mais de três meses. As tratativas entraram em fase decisiva e o entendimento pode ser assinado ainda neste domingo, caso as partes superem as resistências políticas e os impasses sobre o cronograma. As informações foram publicadas pela agência Tass, que citou a Reuters.

A presença dos representantes catarianos na capital iraniana reforça o papel de mediação de Doha em uma crise que envolve Washington e Teerã. A negociação busca estabelecer uma estrutura formal para pôr fim à guerra, em meio a expectativas externas e cautela por parte do governo iraniano.

De acordo com a agência, líderes dos Estados Unidos e do Paquistão indicaram a possibilidade de assinatura de um acordo-quadro neste domingo. Teerã, por sua vez, colocou dúvidas sobre o prazo, enquanto setores linha-dura no Irã manifestaram oposição ao entendimento.

“Líderes dos Estados Unidos e do Paquistão preveem a assinatura, neste domingo, de um acordo-quadro para encerrar a guerra de mais de três meses, mas Teerã lançou dúvidas sobre o calendário, enquanto manifestantes linha-dura no Irã expressaram oposição”, informou a agência.

Mediação catariana

O Catar atua como interlocutor em negociações sensíveis no Oriente Médio e voltou ao centro da diplomacia regional ao enviar seus negociadores a Teerã. A missão tem como foco concluir os termos do acordo e abrir caminho para o fim das hostilidades entre Estados Unidos e Irã.

A possível assinatura ainda neste domingo depende da evolução das conversas e da disposição das partes para aceitar a estrutura negociada. A Reuters informou que o acordo mira o encerramento de uma guerra que se prolonga há mais de três meses.

O cenário em Teerã segue marcado por pressão interna. A oposição de manifestantes linha-dura indica que o governo iraniano enfrenta resistências domésticas enquanto avalia os termos finais do entendimento.