Cai apoio a Trump na América rural à medida que os preços de combustíveis e alimentos sobem, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Reuters - Brian Rauch sente o aperto dos preços mais altos de combustível nas viagens de 30 milhas (50 km) de sua casa em Stevensville, no interior de Montana, até o consultório médico. Ele também percebeu a alta dos preços dos alimentos e, como veterano da Força Aérea, vê pouca justificativa para a guerra dos EUA e Israel contra o Irã.

Esses são alguns dos motivos pelos quais o homem de 42 anos desaprova cada vez mais o desempenho do presidente Donald Trump, em quem votou nas últimas três eleições presidenciais, colocando-o entre uma parcela crescente de americanos rurais desapontados com sua liderança em Washington.

O índice de aprovação de Trump entre os americanos rurais caiu em junho para uma nova mínima de 50%, segundo pesquisa Reuters/Ipsos realizada entre 3 e 8 de junho. O número se compara a 60% de aprovação em fevereiro de 2025, logo após Trump assumir o cargo.

A desaprovação rural do desempenho de Trump, por sua vez, subiu para 48%, ante 34% em fevereiro de 2025, de acordo com a pesquisa realizada com 4.531 adultos americanos em todo o país. O levantamento foi conduzido online e tem margem de erro de três pontos percentuais para moradores de áreas rurais e dois pontos para os americanos em geral.

O descontentamento é notável para um bloco eleitoral que apoiou fortemente Trump em suas campanhas presidenciais e pode ter implicações para o Partido Republicano nas eleições de meio de mandato de novembro, quando o partido defenderá maiorias estreitas no Congresso dos EUA.

Trump venceu os eleitores rurais por 40 pontos na eleição de 2024, ante 31 pontos em 2020 e 25 pontos em 2016, segundo análise de pesquisa de boca de urna do Pew Research Center.

O peso dos preços dos combustíveis

O índice geral de aprovação de Trump, de 35%, também está próximo do menor nível de sua carreira política, já que a maioria dos americanos teme uma alta contínua nos preços dos combustíveis impulsionada pela guerra com o Irã, mostrou a mais recente pesquisa Reuters/Ipsos.

Bryan Shaver, de 62 anos, corretor de seguros em Hattiesburg, Mississippi, votou em Trump na eleição de 2024, mas disse estar frustrado com os persistentemente altos preços dos alimentos.

Shaver, que afirmou ter apoiado políticos republicanos por muito tempo e ter trabalhado para o senador Roger Wicker quando este era deputado federal, agora teme que os preços elevados prejudiquem o partido nas eleições de meio de mandato.

"Tenho a sensação de que vamos ter grandes problemas em novembro", disse ele.

Custo de vida

O que impulsiona a queda do apoio rural é a desaprovação da gestão de Trump sobre o custo de vida e a economia dos EUA, mostram os dados da pesquisa.

Apenas 31% dos entrevistados rurais disseram aprovar a forma como Trump lida com essas questões, enquanto 61% desaprovaram. Em fevereiro de 2025, cerca de 45% dos entrevistados rurais aprovavam a gestão de Trump sobre o custo de vida, e 43% desaprovavam.

Rauch, que trabalha em uma organização sem fins lucrativos que ajuda veteranos militares a se readaptarem à vida civil, disse ter apoiado Trump desde sua primeira candidatura à Casa Branca em 2016. Mas afirmou que o comportamento cada vez mais errático de Trump neste mandato corre o risco de afastar parceiros comerciais e elevar ainda mais os custos do dia a dia para os americanos.

Ele também está preocupado com a expansão acelerada de centros de dados em Montana, que pode comprometer o acesso à água.

"Estamos em disputas maiores por água por causa da inteligência artificial, todos estamos pagando mais pelo supermercado e todos estamos pagando mais pela gasolina", disse Rauch. "Meu dia a dia está sendo negativamente impactado e não vi esses outros benefícios."

Os americanos rurais podem estar mais expostos aos preços mais altos dos combustíveis porque percorrem distâncias maiores em média do que os americanos urbanos, segundo dados federais.

Quem vive em áreas rurais percorre em média 30 milhas diárias em veículo, em comparação com 17 milhas (27 km) para moradores urbanos, de acordo com dados de 2022 da Pesquisa Nacional de Viagens Domésticas do Departamento de Transportes, os mais recentes disponíveis.

Outros fatores que afetam a América rural incluem um ano difícil para os agricultores, sobrecarregados por custos crescentes de fertilizantes agravados pela guerra com o Irã, preços baixos das colheitas e exportações reduzidas em razão da guerra comercial de Trump.

Os preços do diesel em vários estados também atingiram recordes históricos, ameaçando as margens estreitas de agricultores e pescadores que optam por manter seus barcos ancorados a gastar dezenas de milhares a mais em combustível.