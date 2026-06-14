Trump fala com Putin e Zelensky por telefone e discute fim do conflito na Ucrânia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone neste domingo (14) com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. As conversas tiveram como tema principal o conflito na Ucrânia e ocorreram em meio aos esforços diplomáticos para alcançar um acordo de paz. As informações são da CNN Brasil.

Putin parabenizou Trump por seu aniversário de 80 anos durante a ligação, que durou pouco menos de uma hora. No diálogo, o presidente estadunidense voltou a defender o fim dos confrontos em território ucraniano. De acordo com o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, os dois líderes também concordaram com uma nova visita à Rússia dos enviados dos Estados Unidos Steve Witkoff e Jared Kushner.

Durante a conversa, Putin afirmou que Zelensky deveria ir a Moscou caso desejasse uma reunião presencial. O presidente ucraniano tem rejeitado essa possibilidade de forma recorrente. Ainda segundo o Kremlin, Trump informou ao líder russo que um entendimento relacionado ao conflito envolvendo os EUA e o Irã estaria próximo de ser concluído e poderia ser anunciado ainda neste domingo (14).

Ligação com Zelensky

Após falar com Putin, Trump também conversou com Zelensky. O presidente da Ucrânia informou que aproveitou a ocasião para cumprimentar o líder estadunidense pelo aniversário. "Tivemos uma conversa bastante detalhada sobre muitos assuntos importantes – a paz, certamente, estava entre eles", declarou o mandatário.

O presidente ucraniano acrescentou que os dois concordaram em aprofundar as discussões durante a Cúpula do G7, que começa na segunda-feira (15), na França.

Negociações de paz

As negociações conduzidas pelos Estados Unidos para tentar encerrar a guerra enfrentam dificuldades para avançar. Washington tem concentrado atenção crescente na crise envolvendo o Irã. Apesar disso, Zelensky afirmou nas últimas semanas que mudanças recentes no cenário do conflito abriram espaço para novas tentativas de negociação.

Neste mês, o presidente ucraniano enviou uma carta aberta a Putin propondo conversas presenciais para buscar um cessar-fogo. A iniciativa recebeu apoio dos líderes do Reino Unido, da França e da Alemanha após reuniões realizadas em Londres no fim de semana anterior.

Putin, por sua vez, declarou que não vê necessidade de um encontro com Zelensky. O presidente russo também manteve sua posição de exigir novas concessões territoriais por parte da Ucrânia em troca de um acordo de paz, condição rejeitada por Kiev.

Ao comentar o apoio dos Estados Unidos, Zelensky agradeceu a assistência militar fornecida por Washington, citando especificamente os mísseis antitanque Javelin e os sistemas de defesa antimíssil Patriot.

No fim de maio, o presidente ucraniano enviou uma carta a Trump e a integrantes do Congresso dos Estados Unidos solicitando a ampliação do envio de mísseis Patriot para reforçar a defesa aérea do país.