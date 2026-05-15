Agro brasileiro bate recorde e exporta US$ 16,6 bilhões em abril

247 - O agronegócio brasileiro alcançou em abril o maior valor exportado para o mês desde o início da série histórica, em 1997, com US$ 16,65 bilhões em vendas externas, crescimento de 11,7% na comparação anual. O setor respondeu por 48,8% de todas as exportações brasileiras no período, com avanço de 9,5% no volume embarcado e alta de 2,1% no preço médio dos produtos. As informações são do Ministério da Agricultura e Pecuária, e foram repercutidas na Sputnik.

De acordo com os números divulgados pela pasta, o saldo comercial do agro também registrou forte expansão. As importações do segmento somaram US$ 1,62 bilhão, queda de 3,6% frente ao mesmo mês do ano anterior, o que garantiu superávit de US$ 15 bilhões em abril. O ministério atribuiu o desempenho ao aumento da demanda internacional e à ampliação do acesso de produtos brasileiros a novos mercados.

Em nota oficial, o Ministério da Agricultura afirmou que “o cenário internacional, marcado pela crescente valorização da regularidade de fornecimento, da capacidade de entrega e da segurança sanitária, também favorece o posicionamento do Brasil nos mercados globais. A ampliação do acesso internacional aos produtos brasileiros também contribui para o resultado”.

Gráfico

A China manteve a liderança entre os destinos das exportações do agronegócio nacional. O país asiático respondeu por cerca de 40% das vendas externas do setor, com US$ 6,6 bilhões negociados em abril. O resultado representa crescimento de 21,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A União Europeia ficou na segunda posição, com importações de US$ 2,36 bilhões e participação de 14% nas vendas externas brasileiras do agro. O bloco europeu ampliou as compras em 8,7% no comparativo anual.

Os Estados Unidos apareceram na terceira colocação, com US$ 1 bilhão em produtos importados do agronegócio brasileiro. O mercado norte-americano respondeu por 6% das exportações do setor, mas registrou retração de 16,8% em relação a abril do ano anterior.

A soja em grãos liderou entre os produtos exportados. O Brasil vendeu US$ 6,9 bilhões da commodity no mercado internacional, alta de 18,8% em um ano. O volume embarcado chegou a 16,7 milhões de toneladas, avanço de 9,7% e recorde histórico para abril.

O levantamento aponta que a safra recorde do ciclo 2025/2026, estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), contribuiu diretamente para o desempenho. O preço médio da soja também subiu 8,4% no período analisado.

A carne bovina in natura apresentou outro resultado histórico. As exportações atingiram US$ 1,6 bilhão em abril, crescimento de 29,4% na comparação anual. O volume embarcado somou 252 mil toneladas, avanço de 4,3% e novo recorde para o mês.

A China também liderou as compras da proteína bovina brasileira. O país asiático adquiriu 55,8% da carne exportada pelo Brasil, movimentando US$ 877,4 milhões.

O balanço do Ministério da Agricultura ainda destacou o avanço da fruticultura brasileira no mercado internacional. A abertura de 34 novos mercados desde 2023 impulsionou as exportações de produtos como melões, limões, limas, melancias e mamões, que bateram recordes entre janeiro e abril de 2026.