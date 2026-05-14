Ministro da Agricultura vai à China discutir pautas sanitárias e ampliar comércio

247 - O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, fará uma missão oficial à China entre domingo (17) e quinta-feira (21) para tratar de temas sanitários e fitossanitários ligados ao agronegócio brasileiro e avançar nas negociações comerciais entre os dois países. A agenda terá início em Xangai, onde o ministro participará da feira SIAL China 2026, um dos principais eventos do setor de alimentos e bebidas no país asiático. As informações são da CNN Brasil.

Durante a programação, André de Paula visitará o Estande Brasil, organizado pela Apex-Brasil, e participará das inaugurações dos espaços da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O ministro também acompanhará o encerramento do Seminário Brasil-China de Agronegócio e terá reuniões com representantes de cooperativas brasileiras do setor agropecuário.

Encontros em Pequim

Após os compromissos em Xangai, a comitiva seguirá para Pequim. Estão previstos encontros com representantes da Administração Geral das Alfândegas da China (GACC), do Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais e do Ministério do Comércio chinês.

As reuniões devem abordar temas relacionados à cooperação sanitária e fitossanitária, além da ampliação do comércio agropecuário e do fortalecimento das relações institucionais entre Brasil e China.

China lidera compras do agro brasileiro

A China permanece como principal destino das exportações do agronegócio brasileiro. Entre 2023 e 2025, foram abertos 12 novos mercados para produtos brasileiros no país asiático, incluindo gergelim, farinha de aves e suínos, DDG de milho e uvas frescas.

Ainda de acordo com dados do Mapa, os chineses importaram mais de US$ 55,3 bilhões em produtos agropecuários do Brasil em 2025. O valor correspondeu a 32,7% de todas as exportações do setor no período.