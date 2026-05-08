Exportações de carne bovina brasileira crescem em abril e mantêm ritmo de alta

247 - As exportações brasileiras de carne bovina mantiveram trajetória de crescimento em abril de 2026, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). As informações foram compiladas pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC). O país embarcou 288,7 mil toneladas no mês, em um cenário de expansão do setor.

Segundo a CNN Brasil, o volume representa alta de 5,3% em relação a abril de 2025 e avanço de 6,6% na comparação com março deste ano. No acumulado do primeiro quadrimestre, o desempenho também foi positivo, com crescimento tanto em volume quanto em faturamento.

Exportações em alta no acumulado do ano

Entre janeiro e abril, o Brasil exportou 1,091 milhão de toneladas de carne bovina, o que representa aumento de 14,6% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram embarcadas 951,5 mil toneladas.

A receita acompanha o movimento de expansão. No período, as exportações somaram US$ 6,047 bilhões, alta de 32,8% na comparação anual. Em abril, o faturamento alcançou US$ 1,719 bilhão, crescimento de 29,1% frente ao mesmo mês de 2025 e de 15,9% em relação a março.

China lidera as importações brasileiras

A China permaneceu como o principal destino da carne bovina brasileira em abril. O país importou 138,9 mil toneladas, o equivalente a 48,1% do total exportado no mês. A receita gerada pelo mercado chinês chegou a US$ 886,5 milhões, com alta de 28,8% na comparação anual.

Os Estados Unidos aparecem na segunda posição, com 42,4 mil toneladas adquiridas e US$ 279,9 milhões em compras. Em seguida, vêm o Chile, com 10,5 mil toneladas e US$ 62,1 milhões, e a União Europeia, com 8,7 mil toneladas e US$ 78,4 milhões.

Desempenho por mercado e variações regionais

No acumulado de janeiro a abril, a China também lidera as compras, com 474,2 mil toneladas e US$ 2,724 bilhões em receita. Os Estados Unidos somam 149,8 mil toneladas, enquanto o Chile registra 49,5 mil toneladas. A União Europeia totaliza 34,7 mil toneladas no período, com crescimento de 17,7% no volume em relação ao ano anterior.

Apesar do avanço geral, alguns mercados do Oriente Médio registraram retração em abril. Os Emirados Árabes Unidos tiveram queda de 80,7% nas compras em relação a março. Turquia, Israel e Líbia também apresentaram recuos expressivos. O Egito, por sua vez, manteve volume acima do registrado no mesmo período de 2025, apesar da redução mensal.