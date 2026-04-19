Exportações de carne bovina do Brasil crescem quase 9% em março

247 - As exportações de carne bovina in natura do Brasil avançaram quase 9% em março deste ano, alcançando 233,79 mil toneladas, segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), com base em números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). O desempenho indica continuidade do crescimento no setor, ainda que em ritmo mais moderado em comparação com o início de 2026.

De acordo com a Abrafrigo, o avanço registrado no mês passado foi de 8,95% em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar da alta, o resultado representa uma desaceleração frente aos dois primeiros meses do ano, quando as exportações cresceram 28,7% em janeiro e 24% em fevereiro.

No campo financeiro, o setor apresentou desempenho mais expressivo. A receita obtida com as vendas externas somou US$ 1,36 bilhão em março, o que representa um crescimento anual de 29,14%. Em nota, a entidade destacou que esse aumento está diretamente ligado à valorização da carne brasileira no mercado internacional.

“A valorização dos preços em dólares da carne brasileira no mercado internacional vem sendo alavancada pelo câmbio e pela alta do valor da arroba do boi gordo no país”, informou a Abrafrigo.

A associação também alertou para o cenário de comparação elevado, o que pode limitar taxas de crescimento mais aceleradas ao longo do ano. “É importante considerar que o desempenho das exportações de carne bovina em 2026 parte de uma base de comparação elevada, considerando os sucessivos recordes mensais ocorridos em 2025, o que diminui expectativas de continuidade de um ritmo de crescimento mais robusto”, afirmou a entidade.

No acumulado do primeiro trimestre de 2026, o setor registrou avanço consistente. As exportações totais de carne bovina — incluindo produtos in natura, industrializados e subprodutos — atingiram US$ 4,32 bilhões em receita, alta de 32,29%, enquanto o volume exportado cresceu 10,98%, chegando a 827,64 mil toneladas.

Considerando apenas a carne bovina in natura, a receita somou US$ 3,98 bilhões, com aumento de 37,45% na comparação anual. O volume embarcado alcançou 700,98 mil toneladas, crescimento de 19,92%. O valor médio de exportação também subiu, atingindo US$ 5.642 por tonelada no período, avanço de 14,61%.

A China manteve a posição de principal destino da carne bovina brasileira. Entre janeiro e março, o país asiático importou 325,68 mil toneladas, o que representa uma alta de 39,35% na comparação anual. O preço médio das exportações para o mercado chinês ficou em US$ 5.578 por tonelada, com crescimento de 15%.

Os Estados Unidos aparecem como outro importante comprador. No primeiro trimestre, as exportações para o país norte-americano somaram 98,17 mil toneladas, aumento de 28,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O valor médio pago pelos norte-americanos chegou a US$ 6 mil por tonelada, com elevação de 25,25%.