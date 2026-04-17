Brasil amplia exportações e fecha acordo com Vietnã para miúdos bovinos

247 - O Brasil concluiu um acordo com o Vietnã para exportar miúdos bovinos, como coração, fígado e rins, ampliando o acesso ao mercado que movimentou mais de US$ 3,5 bilhões em produtos agropecuários brasileiros em 2025. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira pelo Ministério da Agricultura, como parte da estratégia de expansão das vendas externas do agronegócio nacional. Os relatos foram publicados nesta sexta-feira (17) pela agência Reuters.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Ministério da Agricultura e detalhadas em reportagem assinada por Lisandra Paraguassu e Roberto Samora, o Vietnã já figura como o quarto principal destino das exportações do setor. A abertura do mercado para novos produtos reforça a relação comercial e amplia as possibilidades para a cadeia produtiva da pecuária brasileira.

Em comunicado oficial, o ministério destacou o impacto positivo da medida. “A abertura fortalece o comércio com o quarto principal destino das exportações do agronegócio brasileiro e amplia as oportunidades para a cadeia bovina nacional, ao favorecer o aproveitamento integral do animal”, informou a pasta.

O novo acordo complementa iniciativas recentes voltadas ao mercado vietnamita. Ainda nesta semana, o governo brasileiro anunciou a liberação para exportação de pés e miúdos suínos, o que demonstra o avanço das negociações bilaterais no setor agropecuário.

O Vietnã se consolidou como um parceiro relevante para o Brasil, com compras diversificadas que incluem milho, produtos do complexo soja, fibras e itens têxteis. A ampliação da pauta exportadora busca atender à demanda do país asiático e aumentar o valor agregado das exportações brasileiras.

Com a inclusão dos miúdos bovinos, o agronegócio brasileiro alcança a marca de 592 aberturas de mercado desde o início da atual gestão, resultado de uma política voltada à diversificação de destinos e produtos no comércio exterior. O movimento reforça a presença do Brasil no mercado internacional de alimentos e amplia as oportunidades para produtores nacionais.