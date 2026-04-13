MBRF amplia acordo com Salic e inclui carne bovina

247 - A MBRF anunciou nesta segunda-feira (13) a ampliação de seu contrato de fornecimento de alimentos com a Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic), com a duplicação dos volumes de aves e a inclusão de carne bovina no acordo. A medida representa um avanço na relação comercial entre as empresas e amplia a presença da companhia brasileira no mercado saudita.

Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia informou que o aditivo contratual elevou significativamente os limites de fornecimento e diversificou o portfólio de produtos destinados à parceira internacional.

Com a atualização do contrato, o volume máximo anual de fornecimento de carne de aves passou de 300 mil para até 600 mil toneladas. Além disso, o acordo passa a contemplar carne bovina, com limite de até 270 mil toneladas por ano, ampliando a atuação da empresa no segmento de proteínas.

A Salic é uma subsidiária integral do Public Investment Fund (PIF), o fundo soberano da Arábia Saudita, e atua como um dos principais instrumentos do país para garantir o abastecimento de alimentos. Nesse contexto, a ampliação do contrato reforça o papel estratégico da MBRF na cadeia global de segurança alimentar.

No comunicado, a empresa destacou que “o aumento expressivo do compromisso de fornecimento de produtos à SALIC reforça a parceria estratégica entre as Companhias e a Arábia Saudita, em especial no que tange ao reforço da segurança alimentar”.